Edinburghben edzőtáborozik a női U19-es labdarúgó-válogatott, amely néhány napon belül kétszer is összecsapott Skócia korosztályos válogatottjával.

Az első mérkőzést a skótok nyerték, a keddi visszavágó viszont már magyar sikert hozott, ebből pedig kivették a részüket a KÉSZ-St. Mihály Szeged játékosai is. A 14. percben ugyanis egy szögletet követően Koszó Sydney talált be, így a szegedi csapat játékosának góljával szerzett vezetést a magyar csapat, amely még a szünet előtt megduplázta előnyét, és végül 2–1-re nyerni tudott. A magyar csapatban a St. Mihály másik játékosa, Futaki Fruzsina is szerepet kapott.

Skócia-Magyarország 1-2 (0-2)

Magyarország: Schvirján Dóra – László Henrietta, Németh Adél (Vas Hajna, 46.), Koszó Sydney (Futaki Fruzsina, 91.), Tuza Petra (Pintér Tekla, 72.) - Kern Fanni (Harmat Sára, 72.), Sinka Napsugár, Vincze Borbála (Ginger Kayla, 60.) - Szarvas Sára (Murár Viktória, 60.), Molnár Adelina (Benke Annamária, 72.), Petrovics Petra (Tóth Zsóka, 46.)

Gólszerzők: Koszó Sydney (14.), Petrovics Petra (44.).