Harmadikra sikerült. Mármint nyerni a Gera Zoltán által irányított U21-es labdarúgó-válogatottnak a Szent Gellért Fórumban.

Mint már megírtuk, a korosztály 2021. októberében járt legutóbb a szegedi stadionban, akkor a lengyelek ellen 2–2-t sikerült kiharcolni, majd Németország 5–1-re – mindkettő Európa-bajnoki selejtező volt.

És most a kazahok elleni harmadik fellépés végre meghozta a sikert is. Az első gólra mindössze a 10. percig kellett várni, amikor az MTK-s Kovács Mátyás vette be a vendégek kapuját, eddig jó is volt a meccs, ezután viszont a kazahok nem tudtak újítani, a magyaroknak pedig jó volt az eredmény. Egészen a hajráig maradt is az 1–0, a hazai kapusnak, az Angliába légióskodó Hegyi Krisztiánnak nem igazán volt dolga, majd a 89. percben két csere, Lisztes Krisztián (Ferencváros, jövő nyártól Frankfurt) és Eördögh András (Honvéd) összehozta a mindent eldöntő gólt.

A meccs után nagyon sok autogrammot kiosztottak a magyarok, különösen Lisztest foglalkoztatták, aki egy érdekes sztoriba is belekeveredett. Az egyik kissrác elkérte volna tőle a válogatott mezt, majd Lisztes azt válaszolta, mit kezdesz a 23-as szereléssel, hiszen nincs is rajta név...

– Jól kezdtük a találkozót, és az első 30 percben jól is játszottunk, hiszen megszereztük a gólt, és még növelhettük volna az előnyt is. Nem tudom, utána mi történt, elbizonytalanodtunk, hiszen nem értették a játékosok, hátrányban miért passzív az ellenfél. A szünet után sem igazén találtuk a fogást, és ugyan tartottuk a labdát, de nem játszottunk magunkhoz képest jól. A sikerünk nem forgott veszélyben, a második találat pedig mindent eldöntött. A cserék hozzátették azt, amiért beálltak, örülök, hogy a csapat együtt van – mondta Gera Zoltán szövetségi edző.