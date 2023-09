Hét forduló alatt háromszor került gólhátrányba a Szeged-Csanád GA, és egyik alkalommal sem sikerült nyernie. A Gyirmót ellen a 72. percben jött a gólt, a Csákvárral szemben 0–1, majd 0–2 után sem talált be a csapat, míg Kozármislenyben a második félidő elején szerzett gólt a Szeged 0–1-et követően – érdekesség, hogy mindkét egyenlítés Bíró Bence nevéhez fűződik.

Mindezekből is látszódik, ha valaki hátrányba kerül, nagyon nehéz a fordítás, de akár még az egy pont megszerzése is. De ilyen a labdarúgó NB II., erről szól a másodosztályú futball, hiszen vért "izzadnak" a pontért vagy pontokért azok a klubok is, amelyek előzetesen esélyesebbek az ellenfeleiknél.

Ami pozitívum, az a mutatott játék. A Csákvár ellen nem volt megfelelő a hozzáállás, ezúttal viszont semmi baj sem volt a futballal, az akarással, ám a szünet előtti figyelmetlenség miatt a második félidőben görcsölni kellett még az egy pontért is.

A Kozármisleny vezetőedzője, Aczél Zoltán azt emelte ki a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy egy nagyon jó Szeged ellen tartották otthon az egy pontot, a vezetőgóljukat pedig szerencsével szerezték, miközben ebben az időszakban a vendégek helyzeteket dolgoztak ki, sőt Óvári Zsolt révén a felső lécet is eltalálták.

A másik oldalon nem lehetett teljesen elégedett a stáb, bár Alekszandar Sztevanovics a lehetőségek kialakítását azért kiemelte.

– A Csákvár elleni nagyon rossz mérkőzésünk után nagyon elégedett voltam, ahogy ma játszottunk. Sajnos az eredmény nem tükrözi ezt. Büszke vagyok a játékosaimra, ahogy ma játszottak, sok helyzetünk volt, de ezeket elhibáztuk főképp azért, mert a támadóink nem koncentráltak megfelelően. Azt gondolom, ha így folytatjuk a következő mérkőzésen, ha ugyanilyen fegyelmezettek és agresszívak leszünk, de jobban fókuszálunk a befejezésekre, úgy eredményesebbek leszünk. Ma jól futballoztunk, de sajnos rossz döntéseket hoztunk a befejezéseknél, azonban összességében elégedett vagyok. Az egy pont is több, mint a semmi – mondta a szegedi vezetőedző.

A válogatottmeccsek és a kupaforduló miatt most három hét szünet következik a bajnokságban, így lehet rendezni a sorokat, és beépíteni az újakat, így Márkvárt Dávidot – aki azért már egy gólpasszal jelentkezett Kozármislenyben –, Horváth Milánt valamint Doncsecz Leventét is.

A bajnokság állása