Fordulatos meccset, hét gólt és vendégsikert hozott a vármegyei I. osztály 4. fordulójának péntek esti nyitómeccse.

A Hódmezővásárhelyi FC II. ugyan kétszer is vezetett, de bő húsz perc alatt az SZVSE háromszor is betalált. A szünet után ugyan a hazaiak még szépítettek, de egyenlíteniük már nem sikerült – megszenvedett a három pontért az SZVSE.

A forduló többi mérkőzését ma 16.30-tól játsszák, méghozzá ezekben a párosításokban: Balástya–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–DB Futball Bordány SK, Makó–M-Perfect Home-Algyő, FK 1899 Szeged-SZEOL–Ásotthalom, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Kiskundorozsma.

Vármegyei I. osztály, 4. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–SZVSE-G-Falc Kft. 3–4 (2-4)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kiss Dávid – jól (Gargya, Burzon).

HFC II.: Vaits – Bánfi, Vastag, Dobronoky (Patkós, 53.), Barna, Buzás, Arany (Vass, 59.), Pálinkás (Pető, 53.), Rabecz, Marton (Karácsonyi, 66.), Telek (Daraki, 53.). Edző: Horváth Zoltán.

SZVSE: Czirják – Kormányos, Pócs, Csamangó (Fodor, 64.), Rádai, Beretka (Ábrahám-Fúrús, 69.), Albert (Kelemen V., 76.), Mezei, Lévai, Papp Á. (Baji, 90.), Amariutei (Oroszi, 84.). Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Buzás (8.), Barna (18.), Pető (57.) ill. Beretka (11., 25.), Amariutei (34.), Papp Á. (40.).

Jók: Barna, Rabecz, Buzás, ill. mindenki.

Horváth Zoltán: – Azt hiszem, nem vallottunk szégyent a bajnokság egyik fő esélyese ellen. A meccs elejétől kezdve felvállaltuk a támadófutballt, nem álltunk be védekezni. A SZVSE is bátran jött, így egy kimondottan élvezetes meccset láthattak a nézők. Az előrejátékunk rendben volt, viszont a védekezésünkbe sok hiba csúszott. Örültünk volna az egy pontnak is, de azt el kell ismernünk, hogy az ellenfél egy góllal jobb volt ma nálunk. Gratulálok nekik a győzelemhez, de a saját játékosaimnak is, hiszen bizonyították, hogy ezen a szinten egy topcsapat ellen helyt tudnak állni. Szép jövő előtt állnak ezek a srácok, csak dolgozni kell tovább keményen.

Kelemen Balázs: – Biztos vagyok benne , hogy itt mindenkinek nehéz lesz győzni éppen ezért is roppant fontos ez a 3 pont amiért sokat dolgoztunk. Büszke vagyok a csapatra , hogy mentálisan erős maradt amikor hátrányba kerültünk kétszer is. Kiváló teljesítményt nyújtott mindenki egyénileg is és csapatként is pazarul funkcionáltunk.