Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport 1 órája

Hiába dominált Kecskeméten a Szeged-Csanád GA II.

Hiába dominálta a játékot a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Kecskeméti TE II. otthonában, be kellett érnie egy ponttal. Kimaradtak a vendéglehetőségek, így a hazai Monor elleni 1–1-es döntetlen után most egy 0–0-val gyűjtöttek be újabb pontot.

Becsei Dávid Becsei Dávid

Sorozatban második döntetlenét játszotta a Szeged-Csanád GA II., ezúttal idegenben. Fotó: Gémes Sándor

Két helyen változott a szegedi kezdő az előző körhöz képest, mivel Magyar és Fábiánkovits az NB II.-es kerettel tartott Kozármislenybe. Helyettük Haruna és Lippai került be a kezdőcsapatba. Összességében megvoltak a lehetőségei Andorka Péter együttesének arra, hogy megszerezzék első győzelmüket. Az utolsó döntésekbe viszont rendre hiba csúszott. A meccs egyik legnagyobb helyzete az első félidő végén maradt ki. Ekkor tizennégy méterről Bakó lőhetett szemben a kapuval, a labda viszont mellé szállt. Több ígéretes lehetőség adódott, tizenegy szögletet is elvégezhettek Harunáék, de a magasságbéli fölényüket nem sikerült kihasználniuk. A vasárnapi válogatott mérkőzés miatt szombaton rendezik az NB III.-as fordulót, 11 órára a Füzesgyarmat érkezik a Szent Gellért Fórumba. Andorka Péter: – Ezen a mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink, hogy megnyerjük a találkozót. Jól dolgoznak a srácok az edzéseken és a meccseken is, de sajnos most egy ilyen periódusban vagyunk, amikor kimaradnak a gólhelyzeteink. Kecskeméti TE II.–Szeged-Csanád GA II. 0–0

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 6. forduló. Kecskemét, Műkertvárosi Sportcentrum. Vezette: Leél-Őssy Ádám (Pálinkás, Gordos).

KTE II.: Cseh – Horváth Á., Hatvani (Tóth L., 87.), Artner (Horváth M., 59.), Ladányi, Kovács K. (Fődi, 75.), Goretich (Ruzsa, 75.), Szamosi, Jászai-Deák (Majoros, 59.), Györgye, Molnár M. Edző: Virágh Ferenc.

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Haruna, Lippai (Huszka, 82.), Lestyán, Szabad (A. Kapic, 82.), Radics, Nagy S., Bakó (Csorba, 62.), Kovács G., Nagy D. (Maronyai, a szünetben), Gyuga. Edző: Andorka Péter.

Sárga lap: Bakó (57.).

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!