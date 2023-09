Amikor a 23. percben már 2–0-ra vezetett a vendégcsapat, senki sem bizakodhatott abban, hogy meglesz a hőn áhított három pont. Pedig meglett...

A szegediek az 5. percben egy távoli lövés után, majd egy közeli lehetőségből kaptak két gólt, ám még a szünet előtt sikerült a szépítés Kovács Gergő szöglet utáni fejeséből. Ezen kívül még Fábiánkovits Istvánnak akadtak lehetőségei, de előbb a füzesgyarmati kapus védett, majd nem talált kaput a támadó.

A szünet után is megmaradt a szegedi mezőnyfölény, amely három gólban is megmutatkozott. Az 55. percben szabadrúgás után Radics Márton egyenlített, Fábiánkovits és Lestyán Lionel kapufát lőtt, majd a 81. percben Doncsecz Levente révén már a hazaiak vezettek. A 88. percben a Kapic Amir ellen elkövetett szabálytalanságért járó 11-est Pataki Zoltán értékesítette, 4–2.

A szegedi alakulat szépen, apró lépésekben építette fel magát az NB III.-ban: először az első gól, aztán az első pont érkezett meg, és immár megvan az első győzelem is, amellyel immár öt pontja van a klubnak.

Andorka Péter: – Sokat dolgoztak a srácok ezért a győzelemért. Rosszul kezdtünk, de 0–2-nél is hittünk benne, hogy meglehet ez a mérkőzés. A gólok mellett két kapufát is rúgtunk, és volt több helyzetünk is, így megérdemelten nyertünk. Gratulálok a srácoknak.

Szeged-Csanád GA II.–Füzesgyarmati SK 4–2 (1–2)

Labdarúgó NB III., dél-keleti csoport, 7. forduló. Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Práth Dávid (Kulcsár Dániel, Csákó Patrik).

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Doncsecz, Radics, Lippai (Heidrich 77.), Lestyán, Szabad (Pataki 46.), Fábiánkovits (Kapic 86.), Nagy S. (Berta 25.), Bakó (Nagy D. 77.), Kovács, Gyuga. Vezetőedző: Andorka Péter.

Füzesgyarmati SK: Zsibrita – Mező, Kis, Virág, Bartók (Hoffmann 55., Szakács 77.), Szabó, Sándor (Kiss 50.), Bódis, Soós, Achim, Csáki. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerzők: Kovács G. (25.), Radics (55.), Doncsecz (81.), Pataki (88.), ill. Kis (5.), Sándor (23.).