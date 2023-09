Úgy volt, hogy ha a Kecskemét együttese továbbjut a labdarúgó Konferencia-liga 1. selejtezős fordulójából, akkor a második körben már Szegeden játssza le a hazai mérkőzését. A kiesés miatt ekkor még nem került sor a Bács-Kiskun vármegyei élcsapat vendégjátékára, ám mivel a magyar kupa negyedik körében az NB II.-es Szeged-Csanád GA összekerült az NB I.-ben az előző szezonban második helyen zárt együttessel, így csak összejön az éles látogatás.

Merthogy barátságos vendégségre már volt példa: a márciusi válogatottszünetben ugyanis a Szent Gellért Fórumban összecsapott a két együttes, és akkor a Kecskemét 2–0-ra győzött egy kiváló iramú mérkőzésen.

Hogy hogyan fogadták a klubok a kupasorsolást? Ennek jártunk utána.

– A magyar kupa minket érintő első fordulójában olyan ellenfelet kaptunk, amellyel szemben kötelező volt a továbbjutás, és ezt a feladatot 7–0-s sikerrel teljesítettük is Baján. Most pedig egy olyan, igazán komoly rivális következik, amely az előző NB I.-es szezon meglepetéscsapata volt, szerepelt a nemzetközi kupában, a Konferencia-ligában, amelyből csak hosszabbítást követően esett ki, három válogatottkerettag játékosa van, közülük Horváth Krisztofer egy emlékezetes szezont nálunk is lehúzott. Remek erőfelmérő lesz ez a kupacsata, a két rivális jól ismeri egymást, hiszen többször is találkoztunk már a felkészülési időszakokban, legutóbb tavasszal játszottunk egymás ellen a szegedi Szent Gellért Fórumban – nyilatkozta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.

– Kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, ezzel együtt szeretnénk sikerrel venni a párharcot, és a kupában minél tovább menetelni. Nekem, a lelkemnek kedves és érdekes lesz a szegedi mérkőzés, hiszen a városban élek. Szerencsére nem kell sokat utaznunk, kiváló körülmények és gyönyörű stadion vár minket, ahol remélhetőleg közönségcsalogató mérkőzést tudunk majd játszani. Azt kívánom, hogy mindkét klubnak teljesüljön a bajnoki vágya, a találkozó pedig igazi futballünnep legyen sok-sok nézővel – mondta Tóth Ákos, a kecskemétiek szegedi származású sportigazgatója.

A mérkőzés hivatalos játéknapja november 1., ám ha netán televíziós közvetítés lesz, akkor változhat az időpont.