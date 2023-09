Vármegyei I. osztály, 5. forduló

Ásotthalom–Hódmezővásárhelyi FC II. 2–4 (0-1)

Ásotthalom, 120 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Kócsó).

Ásotthalom: Mityók – Horváth B., Malatinszki D., Góra (Farkas F., 58.), Kothencz, Papdi (Szűcs D., 58.), Dobák (Török, 58.), Savanya, Király, Sándor (Kukli, 79.), Malatinszki Á. (Vetstein, 58.). Edző: Hevesi Tibor.

HFC II.: Hegyes – Vass (Duray, 65.), Dóra, Patkós (Marton, 58.), Barna, Rabecz, Pető (Pálinkás, 60.), Buzás, Vladul, Szabó I., Kis D. (Tatár, 60.). Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Szűcs D. (60., 64.), ill. Vladul (39., 55.), Marton (71.), Barna (77.).

Jók: Szűcs D., Vetstein, ill. Rabecz, Vladul, Dóra, Marton

Hevesi Tibor: – Az első félidőben helyzet nélkül tudtuk tartani ellenfelünket, miközben nem használtuk ki a ziccereinket. A cserék után új lendületet kaptunk, majd egy játékvezetői döntést már nem bírtunk el. Gratulálok a Vásárhelynek, egy Vladullal jobbak voltak ma!

Horváth Zoltán: – Egy szimpatikusan küzdő ellenfél fölé tudtunk kerekedni, azt gondolom, hogy a játék képe alapján megérdemelten. A hazaiak csak kontrából, a szélen tudtak minket megbontani. Labdabirtoklásban föléjük nőttünk, de sajnos lassúak voltunk a visszarendeződésben. Gratulálok a srácoknak, csináljuk tovább!



SZVSE-G-Falc Kft.–Makó 6–2 (4-1)

Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – kiválóan (Dobó, Kucsora).

SZVSE: Czirják – Kormányos, Fodor (Miklós-Balogh, 75.), Pócs (Kelemen V., 60.), Rádai (Mészáros, 60.), Beretka, Albert, Mezei (Baji, 58.), Lévai, Papp Á., Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 56.). Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Makó: Miklós – Molnár D., Bohák D., Fancsali, Vas, Frank, Pepó (Bódi, 61.), Dongó, Rakity (Borbély, 61.), Czebe, Kardos. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Kormányos (12.), Lévai (22.), Amariutei (28., 52., az elsőt 11-esből), Papp Á. (37.), Beretka (74.), ill. Dongó (43.), Vas (79.).

Jók: Kormányos, Albert, Pócs, Rádai, ill. Fancsali, Dongó.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a csapatnak, jó hozzáállással játszottunk és szép győzelmet arattunk a szimpatikus, fiaal makói csapat ellen. Sok sikert kívánok ellenfelünknek a továbbiakban!

Botlik Róbert: – Sok sikert az SZVSE-nek, sajnos nem bírtuk megszorítani őket ma. Annak örülünk, hogy a nehezén már túl vagyunk.



M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget 0–0

Algyő, 150 néző. Vezette: Tóth Csaba – közepesen (Fülöp, Tasnádi).

Algyő: Heckó – Rádi, Vastag, Bozóki (Bogdán, 67.), Horváth A. (Kiss R., 52.), Dudás, Deák (Pióker, 73.), Csányi, Patai (Podonyi, 52.), Selyem, Semjényi (Kovács M., 52.). Edző: Fülöp Tibor.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Nagy A. (Varga G., 89.), Drágity (Szűcs, 70.), Prozlik, Szabó D. (Kökény, 75.), Buzsáki (Bánfi, 30.), Tóth I., Bálint, Farkas F., Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Jók: Dudás, Csányi, Kiss R., ill. Kiss D., Tóth I.

Fülöp Tibor: – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy három olyan nagy helyzetet kihagyjunk, mint tettük azt a meccs elején. Nem fogjuk fel kudarcként az eredményt, csak saját magunkat okolhatjuk, hogy nem tudtuk megnyerni a meccset.

Bány Tamás: – Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, a játékkal viszont nem. Az Algyő közelebb állt a győzelemhez, talán nagyobb szerencsénk volt ma.



Kiskundorozsma–FK 1899 Szeged-SZEOL 3–0 (1-0)

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – jól (Kis, Bálint).

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á., Fekete (Kalapács, 50.), Sallai (Hochheiser, 74.), Veszelka, Ottlik Márk (Agócsy, 87.), Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Kis B. (Tóth N., 83.), Bozsó (Bodonji, 83.). Edző: Paksi Péter.

FK Szeged: Kőrösi – Tóth G. (Benkő, a szünetben), Giba, Indre (Imre, 66.), Mucsi, Csuka, Tóth Á. (Dézsi, a szünetben), Cs. Tóth, Magyar, Fóris (Hegyesi, 66.), Tóth A. (Bürgés, 79.). Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Bozsó (25.), Ottlik Máté (52.), Kalapács (73.).

Jók: Ottlik Máté, Bozsó, Kis B., Fekete, ill. Cs. Tóth, Magyar.

Paksi Péter: – Az első félidőben több gólhelyzetünk volt, ebből egyet tudtunk értékesíteni. A fordulás után az FK is nagyobb erőket mozgósított, viszont ekkor is jobbak voltunk, és magabiztosan nyertünk.

Dóra János: – Sok rosszat lehetne nyilatkozni, de most szerintem nem ez hozza ki a csapatot a gödörből. Meglesz az a szikra, ami belobbantja a tüzet, és utána az igazi helyünkre kerülünk.



DB Futball Bordány SK–Balástya 3–0 (1-0)

Bordány, 200 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Kócsó, Minda).

Bordány: Grund – Arany (Sólya, 65.), Márki, Baka (Mucsi, 90.), Pióker (Gyuris, 84.), Kis L., Perpauer, Lőrinc, Mondics (Kovács D., 80.), Sárkány, Kovács P. (Velez, 57.). Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Balástya: Mészáros L. Szűcs T. (Bitó B., 25.), Sári, Bitó M., Szádeczky, Faragó, Fekete Á. (Gera L., 89.), Gera D. (Horváth Cs., 62.), Szántó, Tóth P., Márkus (Tóth B., 89.). Edző: Kiss Máté.

Gólszerzők: Pióker (34.), Kovács D. (85.), Velez (90.).

Jók: Grund, Mondics, Perpauer, Pióker, ill., Szántó, Faragó, Szádeczky.

Nagy Torma Ricsárd: – Két hasonló képességű csapat közül a felkészültebb nyert. Egész héten tudatosan készültünk a Balástya játékára, ami most bejött. Mindenkin meglátszott a győzni akarás, ezért hatalmas gratuláció a csapatomnak!

Kiss Máté: – Nehéz bármit is mondani. Kulturáltan, kreatívan fociztunk, domináltunk végig mezőnyben, mig ellenfelünk lelkesen rúgdosta előre a labdát. Remélem, hosszú távon a mi szemléletünk igazolja, miről is kell szólnia egy futball meccsnek.



Szentesi Kinizsi–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 0–2 (0-0)

Szentes, 80 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Szabó, Csöngető)

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Rostás, Orovecz, Bartucz P., Sarusi (Piti, 81.), Locskai (Lőrincz, 74.), Péter, Rácz D., Kovács K. (Berkó, 74.), Koncz, Bertók G. (Dovics, 61.). Edző: Sallai Róbert.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Tóth M. (Tajthy, 71.), Csizmadia (Rádóczi Dán., 67.), Holcsik (Trója, 70.), Pető, Csehó (Szalma, 61.), Mészáros G., Nagy M. (Rádóczi Dáv., a szünetben), Ábrahám, Róka. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Holcsik (50., 11-esből), Ábrahám (66.).

Jók: senki, ill. Vajda, Ábrahám, Róka, Csizmadia, Holcsik.

Sallai Róbert: – Nem játszottunk ma jól, de így is gond nélkül nyerhettünk volna. Egy szerencsétlen tizenegyes megváltoztatta a játékot, az ellenfél az addigi bunkerfociját tovább folytatva a megnyíló területeken könnyebben kontrázgathatott. Ennek ellenére is több sanszunk volt arra, hogy ez a meccs ne vendéggyőzelemmel fejeződjön be.

Papp Endre: – Az első félidő nem úgy sikerült, mint múlt héten. Tisztességesen csinálták a fiúk a dolgokat, a szünet után rendeztük a sorokat, több góllal kellett volna nyernünk, de a három pont a legfontosabb.

A 6. forduló programja:

Péntek, 17.30: Hódmezővásárhelyi FC II.–Kiskundorozsma. Szombat, 16 óra: Balástya–M-Perfect Home-Algyő, Tiszasziget–SZVSE-G-Falc. Kft, Makó–Ásotthalom. 17.30: FK 1899 Szeged-SZEOL–Kéménygyártó-Mórahalom VSE. Vasárnap, 16 óra: DB Futball Bordány SK–Szentesi Kinizsi.