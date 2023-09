A legutóbbi bajnokin 1–1-es döntetlent játszott Kozármislenyben a csapat úgy, hogy a szünet előtt esett a hazai gól, már idő sem maradt a középkezdésre, majd a szünet után alig két perccel egyenlített a Szeged-Csanád GA.

– Inkább elveszítettünk két pontot, semmint nyertünk volna egyet. Nagyon rosszkor, közvetlenül a szünet előtt kaptuk a gólt, pedig addig uraltuk a meccset, több helyzetünk volt, kapufát rúgtunk. Nem emlékszem, hogy előtte lett volna lehetősége a hazaiaknak, a gól is tulajdonképpen rólunk pattant be egy nagyon szerencsétlen mozdulatot követően. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezzel az intenzitással folytatjuk a játékot. Nagyon jól jöttünk ki a második félidőre, egyből sikerült kiegyenlítenünk és utána is domináltunk. Sajnos nem tudtuk megszerezni a második gólt, így be kell érnünk az egy ponttal. Jobban kell kihasználnunk a helyzeteket. A gólunkon kívül volt még három-négy olyan lehetőségünk, amit értékesíthettünk volna. Ebben javulnunk kell a jövőben. Ez a meccs is megmutatta, hogy egy pillanatra sem szabad kihagynunk, sem hátul, sem pedig elől, mert az ellenfél megbünteti ezt – mondta a szegedi klub honlapján Bíró Bence.

Az együttesnek hét fordulót követően három győzelem, három döntetlen és egy vereség a mérleg.

– A bajnokság eleje nagyon jól sikerült, de a legutóbbi két mérkőzésen kicsit elpártolt tőlünk a szerencse. Úgy gondolom, hogy a Csákvár ellen is megérdemeltük volna a győzelmet, de ehelyett kikaptunk, és most Kozármislenyben is közel voltunk a sikerhez. Kizárólag munkával tudunk kijönni ebből. Nincs veszve semmi, ott vagyunk a tabella elején. Nagyon sűrű az élmezőny, mindössze három pont a hátrányunk az első helyezetthez képest. A válogatott szünetben rendbe rakjuk a dolgokat, keményen edzünk és várjuk a magyar kupa-mérkőzést, valamint a Nyíregyháza elleni bajnoki folytatást – nyilatkozta Bíró.

A szegedi alakulat legközelebb szeptember 16-án 15 órakor Baján lép pályára a magyar kupában, majd szeptember 24-én 17 órától a Szent Gellért Fórumban a Nyíregyházát fogadja.