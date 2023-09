Legutóbb 2021 októberében játszott Szegeden a magyar U21-es labdarúgó-válogatott Gera Zoltán irányításával. Akkor a lengyelek elleni 2–2-t és a németek elleni 1–5-öt hozta a Szent Gellért Fórumban a két Eb-selejtező. Ezúttal a kazahok ellen összejöhet az első, Szegeden elért siker.

– Bár papíron a továbbjutás szempontjából a két legesélytelenebb csapattal kezdünk a csoportkör elején, de nincsenek könnyű ellenfelek. A rangsorral a mérkőzés alatt senki nem foglalkozik, éppen ezért kemény meccsre számítunk. Ismerjük a stílusukat, az orosz iskolát képviselik, kemény futballt játszanak, keresik a párharcokat, nekünk pedig olyan játékot kell bemutatnunk, amellyel nem őket segítjük. Nem megyünk bele a birkózásba, inkább futballozni szeretnénk, ám a párharcokat is meg kell nyerni, szenvedélyesebbnek, rámenősebbnek kell lenni az ellenfélnél, és akkor az úgymond papírformát érvényesíteni tudjuk. Nyerni szeretnénk, ám nehéz lesz őket feltörni. Szeged jó emlék még annak ellenére is, hogy eddig nem sikerült nyernünk itt. Egész másként alakulhatott volna például a németek elleni meccs, ha bizonyos helyzetekben nem hibázunk hatalmasat. Örülök, hogy itt vagyunk, legutóbb jó volt a közönség, remélem, a meccsen is sokan lesznek, és támogatnak minket – mondta Gera Zoltán a sajtótájékoztatón.

A keretnek tagja a szegedi származású Horváth Artúr, aki az MTK-val és az U19-es kerettel már járt a Szent Gellért Fórumban ellenfélként.

– Szegedre tényleg mindig hazajövök, nagy öröm itt játszani főleg címeres mezben. Nyerni szeretnénk a kazahok ellen, de nem szabad őket előre leírni, hiszen masszív csapat, amúgy sincs ezen a szinten könnyen leírható ellenfél. Bármennyi időt is kapok Gera Zoltántól, megpróbálom belőle kihozni a maximumot a mérkőzésen. A csoport önmaga nem könnyű, és azt sem mondhatjuk, hogy a sorsolásunk könnyű lenne, hiszen egyáltalán nem lesz egyszerű egyik mérkőzés sem attól függetlenül, hogy nem a legnagyobb futballnemzetek közé tartozik Kazahsztán és Málta. Mindkét alakulat masszív, amely jó játékosokból áll – nyilatkozta a még 19 éves Horváth Artúr, aki október 2-án lesz 20 esztendős.

A találkozó csütörtök 17.45-kor kezdődik, belépőt az MLSZ meccsjegy rendszerén keresztül lehet vásárolni.