Eseménydús hétvégéje volt az SZTE-Szedeák játékosainak. Míg szombaton a Debrecen ellen játszottak felkészülési mérkőzést, másnap a klub, a Szegedi Sport és Fürdők, valamint az Országos Vérellátó szolgálat közös véradásán vettek részt. A DEAC ellen a második félidőben jól mozgott a csapat, amelyben immáron mindhárom légiós pályára lépett, és végül 11 pontos győzelmet arattak a hajdúságiak fölött.

– Az új légiósainknak kell egy kis idő, és egy picit fáradtak is voltak még. Két napot tudtunk együtt dolgozni, de ehhez képest nagyjából tudtuk tartani magunkat az edzéseken megbeszéltekhez. Nikola azt kérte tőlünk, hogy nagy energiával játsszunk, ez a második félidőben látszott, ott pedig meg is tudtuk mutatni, hogy mi van bennünk. Remélem, ezen az úton tudunk tovább menni – összegzett a találkozót követően Balogh Szilárd, aki a felkészülés kezdete óta már csapatkapitányi feladatokat is ellát, hiszen őt választották meg a visszavonuló Kerpel-Fronius Balázs utódjának.

– Ez számomra egy teljesen új feladat, de nagyon sok segítséget kapok az idősebb játékosoktól, így Bognár Kristóftól is, de Kerpel-Fronius Balázzsal is szoktam beszélni, és Nemes Péter másodedzőnk is segít nekem. Új szituáció, de fiatal társaság vagyunk, amely keményen dolgozik, ezáltal nekem is könnyebb dolgom van. Remélem, hogy a nálam is fiatalabbaknak tudok segíteni, és bizalommal fordulnak hozzám – tette hozzá Balogh Szilárd.

A Szedeák szerdán 18 órától utoljára játszik felkészülési meccset az újszegedi sportcsarnokban a tétmeccsek előtt, az ellenfél a Paks lesz, majd szombaton a Kecskemét vendégeként jön a főpróba.

– Talán a felkészülésünk két legfontosabb meccse következik. Nem az eredmény lesz a lényeg, de ha jó ritmusban tudunk játszani, mint tettük azt a Debrecen ellen a második félidőben, akkor bárki ellen lehet esélyünk. Nagyon várjuk már a szezonrajtot, bízom benne, minél több meglepetést tudunk majd okozni – zárta Balogh Szilárd.