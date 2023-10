Szegedi labdaelhozást követően hazai góllal indult a találkozó miután Leinweber Olivér távoli lövése utat talált a szentesi kapuba, 1–0. Hamar jött az egyenlítés hiába ordított a Kiss Csaba a partról, hogy nem lőhet, Csorba lőtt, a hosszú felső sarokból zavarta ki a pókokat, 1–1. Tóth Gyula több szállal kötődik Szenteshez, de immár évek óta szegedi sapkában játszik, most pedig egy távoli bombagólt követően ünnepelhetett, 2–1. Erre is volt még válasza két elrontott támadás után a Metalcomnak, Biros középről pattintotta el a labdát Danka mellett, 2–2. Az első negyed nyitó és záró találata is Leinweberé volt, így nyolc perc játék után 3–2 állt az eredményjelzőn.

A második negyed Kürti Dominik góljával folytatódott, aminek köszönhetően először nőtt a különbség kétgólosra, 4–2. Biros szabaddobásból már másodszor talált be, 4–3. Rangadóhoz mérten kiélezett csata folyt a vízben, viszont teljesen sportszerűen, az első emberelőnyös játékra nagyjából tizenegy percet kellett várni. A forgatókönyv viszont nem változott, a jobban blokkoló szegediek mehettek 6–4-es vezetéssel a nagyszünetre.

Ahogy telt az idő, úgy fokozódott tovább a küzdelem, de a szurkolók is egyre inkább becsatlakoztak a Csongrád-Csanád vármegyei el Clásicóba. A hangulatfelelősöknek a hazai utánpótláspalánták bizonyultak. Taps, duda, dob és hangszálak. Széles repertoárral vonultak fel a lelátón, miközben a Szentes egy szerencsés góllal két másodperccel a negyed vége előtt 8–7-re alakította az állást. Hajdú Attila emberelőnyös lövése a keresztlécen csattant, de Danka hátáról a képzeletbeli gólvonalon túlra került a labda.

A negyedik negyed kulcskérdésének az első gól számított. Egyáltalán nem mindegy, hogy egyenlít a Szentes vagy ismét meglép a Szeged. Olykor kissé érződött is az idegesség mindkét csapaton, három percig rendre hiba csúszott a befejezésekbe, majd Nagy Márton törte meg a gólcsendet, 9–7. Ez nagyban befolyásolta a folytatást, a hátrány tudatában picit kapkodóvá vált a Metalcom, miközben a hazai kapuban Danka Benedek masszívan védett. Másfél perccel a bajnoki vége előtt Kovács védése után Komlósi még egy nagy hajrá előtt magához hívta a vendégeket. Gól már egyik oldalon sem született, a vármegyei rangadón szerezte meg első pontjait a szezonban a Zue.hu Szegedi VE.

A nyolcadik fordulóban jövő szombaton a Szeged az UVSE vendége lesz 13.30-tól, míg a Szentes 18 órától a Szolnokot fogadja.

Kiss Csaba, a Zue.hu Szegedi VE vezetőedzője: – Többször volt emberelőnyünk a háromgólos előnyhöz, ami lélektani határ, de ezen nem tudtunk átlépni. Hamarabb lezárhattuk volna a meccset, de így érezte rajtunk a Szentes, hogy még lehet esélye. Hatalmas nyomás volt rajtunk, mert az első hat forduló során nem nyertünk, illetve mivel a KSi legyőzte a Pécset, már csak a nevünk mellett nem állt pont a meccs előtt. Rengeteget dolgozott a csapat az elmúlt héten, készülünk az elkövetkező rangadókra, mert itthon nem szeretnénk pontokat hullajtani már.

Komlósi Péter, a Metalcom Szentes vezetőedzője: – Indulhatott volna jobban a meccs, ha belőjük a helyzeteinket, így viszont végigkullogtunk az eredmény után. Sokkal több volt a részünkről ebben a meccsben. Szakmai dolgokba nem akarok belemenni, gyermeteg hibákat vétettünk kijátszott helyzeteket nem lőttünk be. Tudtuk, hogy a Szegednek ez egy fontos rangadó, de úgy jöttünk ide, hogy győzni akarunk, mert nyomás van a hazaiakon. Sajnos nem sikerült olyan dramaturgiát kialakítani, ami nekünk kedvező, sajnos ezzel az UVSE ellen sem tudtunk megbirkózni. Gratulálok a győzelemhez a Szegednek!

Zue.hu Szegedi VE–Metalcom Szentes 9–7 (3–2, 3–2, 2–3, 1–0)

E.ON férfi vízilabda OB I., 7. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 180 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Csanádi.

Zue.hu Szegedi VE: Danka – Tóth Gy. 2, Nagy M. 2, Horváth Zs., Kürti 3, Leinweber 2, Horváth V. Csere: Sánta, Pörge, Bóbis, Varga M. Sziládi, Báthory. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Bozó 2, Magyar, Vékony, Szatmári 1, Csorba 1, Biros 2. Csere: Pethe, Asanin, Vismeg B., Kürti-Szabó M., Hajdú 1. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Gól – emberelőnyből: 11/2, ill. 9/1.

Kipontozódott: Horváth Zs.