Mindössze 19 óra telt el a pénteki esti lapzártánk után befejeződött első mérkőzés és a második kezdő sípszava között. Az elsőn 16–7-es BVSC-siker született, az utolsó negyedben gyakorlatilag megduplázták a különbséget a zuglóiak.

Fáradtság jeleit nem mutatták a szentesi fiatalok a visszavágó elején, amelyen az első negyedben rendre ők vezettek. A második elején a vendégek egy 4–0-s sorozattal léptek el, majd egy gólgazdag harmadik negyed után egy kísérletezős negyedik zárt.

A bajnokság első fordulójában a szentesiek szerdán 19 órától a Dunaújvárost látják vendégül.

Matajsz Márk: – Gratulálok a BVSC újabb győzelméhez és továbbjutásához, sok sikert kívánok nekik a magyar kupában és a bajnokságban, valamint a nemzetközi porondon is. Nekünk ez a két mérkőzés arra volt jó, hogy kijöttek a hibáink, amiket majd átbeszélünk és kijavítunk. A második meccsen összeszedettebbek voltunk, többet blokkoltunk, valamint részsikerként elkönyvelhettünk jó védekezéseket, akciógólokat és egy-egy pozitívumot az M-zónával szemben. Ezeken a meccseken is el kell hinni, hogy tudunk vízilabdázni. A BVSC természetesen megbosszulta a hibáinkat, a végére el is fáradtunk. Ha picit hosszabb lesz a padunk a sérültjeink felépülését követően, akkor egy jó szezont produkálhatunk.

Valdor Szentes–BVSC 8–14 (2–2, 1–4, 4–5, 1–3)

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 80 néző. Vezette: Sajben, Bereczki.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Tyukász, Hnatyszyn, Bicskei 1, Erdélyi 1, Horváth L. 1, Kövér-Kis 2. Csere: Varga N. (kapus), Varga V. 2, Horváth Zs., Dobos J. 1, Bíró, Boldizsár R., Matajsz J. Vezetőedző: Matajsz Márk.

BVSC: Kakas – Mészáros Farkas, Tóth R., Ármai, Tóth F. 1, Kolarova 3, Urvári L. 2. Csere: Doroszlai (kapus), Jancsó 2, Dobos Cs. 1, Kele, Koltay, Bereczki 2, Polák 3. Vezetőedző: Stieber Mercédesz.

Gól – emberelőnyből: 2/0, ill. 5/2.

Ötméteresből: 3/2, ill. 1/1.

Továbbjutott: a BVSC, 29–15-tel.