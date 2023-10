Mindkét oldalon akadtak hiányzók, hiszen a magyar bajnokságban tizennégy magyar játékost nevezhetnek egy mérkőzésre a csapatok. Ennek értelmében a Szegedből Sebastian Frimmel, Nagy Martin, Carlos Molina és Szymon Dzialakiewicz maradt ki, míg Szilágyi mellett fiatalként Rea került be a meccskeretbe. A vendégeknél is akadtak hiányzók hiszen csak a lelátón foglalt helyet a Pick Arénában Topic Petar és Cristian Ugalde, de nem lépett pályára Josip Peric és Dzsamali Iman sem.

Kissé ráijesztett az első percekben a Tatabánya a Szegedre. A vendégek határozott elképzeléssel érkeztek a Tisza-parti városba, gyors átlövésekkel próbálták megzavarni a hazaiakat. Ha megzavarni nem is sikerült őket, de az ötödik minutumban 1–4 állt az eredményjelzőn. Ancsin és Juhász két-két átlövésgóljára jól reagált a Pick védelme, amely a zárt hatosfalról rögtön váltott a nyitott öt-egyre Kalarassal elöl.

A védelem felkeményedésével egyenesen arányosan a szegedi támadások is egyre inkább sikeresnek bizonyultak. Egyik oldalon sem dominálták a játékot a kapusok. Kulcsnak bizonyultak Sostaric fal bontásai a befutásokkal, de Garciandía és Szita is termelte az átlövésgólokat. A 11. percben már 8–6-nál kértek időt a vendégek.

Negyedóra játékot követően már 11–8-ra vezettek a szegediek. Kárpáti Krisztián vezetőedző az eddigi meccsekhez hasonlóan most is bátran rotálta a pályán lévőket, ami nem zavarta meg a játékot. Jöttek a labdaszerzések és a könnyű gólok, de Mikler három védése is hozzájárult a különbség rohamosabb növekedéséhez. A legnagyobb differencia hat volt, a szünetben 20–15-öt mutatott a tábla.

Nem vett visszább a dinamikán a Szeged a második félidőre sem. Stepancic-gólokkal indult a második rész, valamint a Mikler helyére érkező Emil Kheri Imsgard-bravúrjával. Miközben Bánhidi mesterhármast lőtt, a Tatabánya 25–20-ig zárkózott. Potyogtak a gólok mindkét oldalon, de Imsgard egy-egy védésének is köszönhetően megindult a különbség a kétszámjegyű felé.

A masszív védelmet Kalaras, Mackovsek és Bánhidi biztosította, a legnagyobb különbséget pedig az 51. percben 35–24-nél jegyezhettük fel. Martins hát mögötti passza, és talpról eleresztett bombagólja is tapsvihart váltott ki, a vége 39–30.

Szombaton 18 órától újabb hazai bajnoki következik, a Balatonfüred érkezik a Pick Arénába.

Kárpáti Krisztián: – Az elején ránk ijesztett a Tatabánya, az első tíz percben jól játszottak. Jókor jött a védekezés váltásunk, amivel visszaállt a rend a fejekben. A második félidőben már felszabadultan kézilabdáztunk, támadásban megvalósítottuk az eltervezetteket. A végén szólnom kellett a játékosoknak, hogy tartsák fenn a figyelmüket, de összességében elégedettek vagyunk a látottakkal.

OTP Bank-Pick Szeged–MOL Tatabánya KC 39–30 (20–15)

Férfi kézilabda NB I., 7. forduló. Szeged, Pick Aréna, 2041 néző. Vezette: Andorka, Hucker.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – SOSTARIC 6/1, Garciandía 4, KALARAS, BÁNHIDI 5, SZITA 5, Jelinic 4. Csere: Imsgard (kapus) Bombac 1, GABER 4, Mackovsek 1, MARTINS 3, Szilágyi 2, Stepancic 4, Rea. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

MOL Tatabánya KC: Székely – P. Rodríguez 1, Ancsin 3, Juhász Á. 2, Vilovszki 1, Pergel 3, Krakovszki B. 3/1. Csere: Bartucz (kapus), Obradovic, M. Eklemovics 2, Maras 5/2, Vajda, GYŐRI M. 5, Reza 2, Enomoto 3. Vezetőedző: Tombor Csaba.

Hétméteres: 1/1, ill. 3/3.

Kiállítás: 2, ill. 2 perc.