Dübörög a szezon a sportpályákon. Utolsó előtti csapatként az SZTE-Szedeák is megkezdi a bajnoki idényt Csongrád-Csanád első osztályú klubjai közül. Kiváló előszezont tudhat maga mögött a férfi kosárlabdacsapat.

Lapunk sportújságírói, Becsei Dávid, Mádi József és Vajgely Pál a futball jövőjéről is hosszan vitatkozott a Sporthang legújabb adásában. Mivel lehetne élvezhetőbbé tenni a labdarúgást? Ez a kérdés is elhangzott a Szeged-Csanád GA legutóbbi győzelme kapcsán, a 14-szeres bajnok elleni rangadó ugyanis kevés gólhelyzetet hozott. A hétvégi vízilabdadömpingről is szót ejtettek, mint ahogy arról is, három csapatunk is a Honvéd ellen volt érdekelt, felemás eredményekkel.