A Battai Bulldogok vendége volt a legutóbbi fordulóban a Fit World Gorillák Rugby Club csapata.

Gyors szegedi céllal és jutalomrúgással kezdődött a meccs, majd a hazaiak is felpörögtek, és megfordították az állást – a félidő hajrájában viszont ismét a szegediek domináltak, így 14–12-re vezettek a szünetben.

A második félidőben is fizikális, dinamikus játék zajlott a pályán, majd az utolsó húsz percben kezdtek elhúzni a hazaiak, miután már 28–21-re vezettek. Az utolsó öt percre emberelőnybe kerültek a Tisza-partiak, amit ki is használtak, és sikerült egyenlíteniük – a végén pedig ugyan még a győzelemért is támadtak, de mindig volt egy kéz, amely megakasztotta az elfutásokat, így 28–28 lett a vége.