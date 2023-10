Kezdetben teniszben nyert magyar bajnoki címeket Bíró André, ám az utánpótlásban eltöltött éveket követően padelre váltott. A csapatbajnokságban a Thermosun Szeged Padel csapatát erősítő 27 éves sportoló Szentendrén nyert ob-aranyat a szabadtéri padel bajnokságban Terkovics Milán oldalán, így már negyedik bajnoki címét szerezte.

– Korábban Szakács Olivér mellett szerepeltem az ob-ken, ám most Milán is elindult, így egy ideje megbeszéltük, hogy együtt vágunk neki a versenynek. Akadtak könnyebb és nehezebb meccseink is, ám úgy érzem, a győzelmünk nem forgott veszélyben. A fináléban a Szakács Olivér, Tóth Csongor duót győztük le – fogalmazott Bíró, aki korábbról Európa-bajnoki bronzérmesnek is mondhatja magát a sportágban, éppen Tóth oldalán.

A szegedi sportoló hozzátette, október végén a magyar válogatott tagjaként Európa-bajnokságon vehet részt padelben, a kontinenstornát a portugáliai Lisszabonban rendezik meg.

– Hat-hét játékossal utazunk a férfi csapatok Eb-jére. Az esélyekre nehéz tippelni, hiszen a hazai padel még mindig gyerekcipőben jár, a spanyolokkal és a portugálokkal például biztosan nem tudjuk felvenni a versenyt. Mindenesetre megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból – fogalmazott Bíró André, aki jelenleg negyedik a hazai ranglistán.