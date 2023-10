Az eredeti időponttól eltérően, harmincnyolc nappal később rendezik meg a női vízilabda OB I. 2023–2024-es idényének első Csongrád-Csanád vármegyei rangadóját. A szegedi csapatból többen megbetegedtek, így kevesen maradtak azok a játékosok, akik bevethetőek lennének. Emiatt a Zue.hu Szegedi VE női együttesének vezetése a szentesi klubhoz fordult halasztásért, amiben a Kurca-partiak rögtön belementek. A procedúra gyorsan megoldódott, a Magyar Vízilabda-szövetség is rábólintott a halasztásra. Már az új időpontot is kitűzték, ez alapján november 18-án, szombaton 18 órától pótolják be a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában a második fordulóból elhalasztott női rangadót.

A halasztásnak is köszönhetően hosszabb szünet áll be a két csapat életében, mivel a harmadik forduló küzdelmeit márciusban rendezik meg az ellenfelek nemzetközi meccsei miatt. A negyedik kör találkozóját a Szeged már lejátszotta az UVSE otthonában, így Szabó Tamás tanítványai legközelebb október 25-én, szerdán 20 órakor ugranak tétmeccsen medencébe. Akkor a bajnoki címvédő Eger lesz az ellenfelük. A Szentes a negyedik fordulóban jövő szombaton 18 órától a III. kerületi TVE-t látja majd vendégül.