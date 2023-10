A Tisza-partiak Milana Knezevics találatával kerültek előnybe, aki egy remek ütempasszt követően értékesítette ziccerét. Majd jött a 24. perc, és az első olyan momentum, amely érdemben befolyásolta a meccs kimenetelét. A hazaiak lövése előbb a felső, majd az oldalsó kapufát érintette, és erősen kétséges, hogy a gólvonalon túlra került-e a labda, a játékvezető viszont megadta a Szekszárd egyenlítő találatát. Alighogy túltették magukat a történteken a szegediek, máris jött egy újabb sokk. Még az első félidő végén Trbojevics Ivana ellen követtek el egy szabálytalanságot, majd a játékvezető törlesztést látott, és azonnal kiállította a szegediek légiósát – két olyan történés, amelyet bőven lehet vitatni, és egyik sem a szegedieket segítette.

A szünet után még így is tartották magukat a lányok, Knezevics keresztpasszára Papp Szidónia érkezett, és passzolt a kapuba, így tíz emberrel is betalált a St. Mihály, 1-2. Hosszú ideig tartotta is előnyét a St. Mihály, viszont az egyenlítő találatot követően megroppantak a Tisza-partiak, és a Szekszárd egy szabadrúgást követően már a vezetést is átvette, majd a hajrában el is döntötte a meccset.

Összességében jóval több volt ebben a meccsben a St. Mihály számára, ám mégis pont nélkül zárta a találkozót. A lányokra jövő szombaton, még a válogatott szünet előtt egy nagyon fontos meccs vár a Szekszárd ellen, hazai pályán.

Szekszárd–St. Mihály 4–2 (2-1)

Női labdarúgó NB I., 7. forduló.

Szekszárd, vezette: Práth Dávid (Végh, Szabó L.).

Szekszárd: Janecz – Jáhn, Schell, Nagy-Cseke (Prigli, 63.), Vári, Kágyi, Kiss G., Taylor, Acsádi, Keeley, Stubblebine. Edző: Micskó Márk.

St. Mihály: Schildkraut – Koszo, Farkas N. (Jovanovic, 86.), Papp Sz., Nagy L. (Ezer, 73.), Micic, Knezevic, Malasevic, Ónodi (Sajti, 86.), Trbojevics, Németh Zs. Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Kiss G. (24.), Vári (75.), Taylor (78.), Prigli (86.), ill. Knezevic (15.), Papp Sz. (58.).

Kiállítva: Trbojevics (46.).