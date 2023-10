Bár vereséggel indította a csoportkört a magyar válogatott, a torna vége hibátlanra sikeredett. A spanyolok elleni döntőt végig dominálva megnyerték Benczur Márton szövetségi vezetőedző tanítványai, így ezen a nyáron ebben a korosztályban mindkét nemben Magyarország nyerte a vb-t.

– A külső szemlélők lehet, hogy kevésbé gondolták, hogy nyerhetünk, de mi hittünk magunkban, ahogy az edzőink is. Utólag látva jól jött az is, hogy az első meccsünket büntetőkkel elveszítettük. Jót tett nekünk, hogy kijöttek a hibáink és kaptunk egy pici pofont – emlékezett vissza érdeklődésünkre az FTC-Telekom centere, a szentesi születésű Dömsödi Dalma.

A siker kulcsaként az összetartásukat is kiemelte. Egymásért bármit megtettek, tűzön-vízen átmentek, ha kellett, hogy elérjék a céljukat.

– Akárhányszor voltam ilyen világversenyen, mindig mi szaladtunk az eredmény után a döntőben. Most viszont a spanyolok csak pislogtak, biztosan fura lehetett nekik, hogy végig mi vezettünk. Legutóbb Izraelben ők nyerték, míg mi bronzérmesek lettünk. Most úgy ugrottunk vízbe, hogy megbeszéltük, még egyszer nem hagyjuk őket nyerni. Az izraeli elődöntőben ők nyertek eggyel, most revánsot vettünk – árulta el Dalma.

Arról is beszélt, a mérkőzésekre közös zenehallgatással hangoltak. A döntő előtt a Tankcsapda Mennyország tourist című dalát énekelve léptek be az uszodába.

– Bevált szokásunkká vált, hogy minden meccs előtt közösen hallgattunk zenét. A döntő előtt énekelve léptünk be a folyosóra. Mindenki minket nézett, bennünket viszont nem érdekelt. Azt viszont észrevettük, hogy tartanak tőlünk a spanyol lányok, nem olyan magabiztosan viselkedtek, mint szoktak. Már a parton sikerült őket elbizonytalanítani – jegyezte meg.

A Bajnokok Ligája csoportkörében mindkét szentesi vízilabdázó ott lehet. Dömsödi a Ferencvárossal, Mácsai az UVSE-vel. A selejtező során megmérkőzött egymással a két csapat. A mérkőzést 11–9-re az újpestiek nyerték meg, ahogyan a csoportot is, míg az FTC a harmadikként jutott tovább.