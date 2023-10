Kettős érzések kavaroghattak az SZTE-Szedeákban az Alba Fehérvár elleni mérkőzést követően. Nikola Lazics csapata ugyanis néhány nappal a zalaegerszegi bravúrt követően a tavalyi döntős dolgát is alaposan megnehezítette, és az utolsó percig volt esélye az újabb nagy győzelemre – ám végül az extrán játszó Chambers-Vojvoda kettősre nem volt olyan válasza, ami a javára billentette volna a meccset. A szegediek nyári helyzetéhez képest viszont az már önmagában is nagy szó, hogy ilyen szoros meccset játszottak a liga egyik topcsapatával.

Szombaton 17 órától viszont az első olyan mérkőzés következik a szegediek számára, amelyen reális esély lehet a győzelemre. Ha a Szedeáknak sikerülne nyerni a Budapesti Honvéd otthonában, az rengeteget jelenthetne a folytatást illetően is, hiszen az előzetes esélylatolgatások során a budapesti gárda volt az egyik, amelyet Balogh Szilárdék közvetlen riválisának tartottak a bennmaradásért vívott harcban. A Honvéd nyeretlenül várhatja a két csapat szombati összecsapását, miután az Alba-Falco duó ellen nem tudott bravúrt felmutatni, a Szedeák viszont egy győzelemmel a háta mögött vághat neki az összecsapásnak. A két gárda az előző szezonban négyszer is találkozott egymással, és mind a négy meccs hazai sikert hozott.

– Úgy érzem, jól teljesítettünk az eddigi két mérkőzésen, de természetesen még sok csiszolni való van a játékunkban. A Honvéd egy kellemetlen, agresszív védekező stílusban játszik, így biztosan kemény dolgunk lesz szombaton, de mindent megteszünk a győzelem érdekében – mondta a meccs előtt Cohill Eric, az SZTE-Szedeák játékosa, aki a nyáron éppen a fővárosiaktól érkezett a Szedeákhoz. A túloldalon is van egy olyan játékos, aki tavaly még a másik öltözőbe sétált a két csapat párosításánál, hiszen Filipovics Stefan éppen Szegedről igazolt a Honvédhoz, a nyár óta Zlatko Jovanovic által irányított Honvéd pedig nemrég irányítócserén is átesett, miután az argentin Lautaro Lopez helyett a korábban hazája válogatottjában is megfordult szerb Ilija Djokovics érkezett.

A Budapestre utazó szurkolók számára fontos információ, hogy a mérkőzésre csak online lehet jegyet vásárolni, a helyszínen már nem lesz jegyárusítás.