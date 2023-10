Csongrád-Csanád vármegyeA Szeged-Csanád Grosics Akadémia aktuális hétvégi szereplését rendszerint elemezzük a keddi megjelenésünkben, ahogy a hétfőnként jelentkező podcastunkban, a Sporthangban is megvitatjuk, hogy mi történt Alekszandar Sztevanovics együttesével. Éppen ezért most azon futballbajnokságok aktuális állását közöljük, amelyek megjelenésére hétről hétre nincs lehetőség, vagy kevesebb figyelmet kapnak.

NB III. dél-keleti csoport

A 2023–2024-es szezontól immár négy csoportban küzdenek az NB III.-as csapatok. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. és a Hódmezővásárhelyi FC a Dél-keleti csoportban küzd a pontokért. Ez a vásárhelyieknek meglehetősen jól megy. Antal Krisztián vezetőedző együttese már az előző idényben is megmutatta, hogy nem lehet lebecsülni, hiszen a 3-szor 20 csapatos NB III. Középcsoportjában a második helyen végzett az Iváncsa mögött, a bronzérmes ESMTK-t kilenc ponttal megelőzve.

A jelenlegi őszi idényből még három mérkőzés van hátra, de a tavaszi szezon első két fordulóját is megrendezik még 2023-ban, így a november 26-án 11 órától esedékes Szeged-Csanád GA II.–HFC mérkőzést követően tizenhét fordulóval a hátuk mögött mehetnek pihenőre a március 3-i első tétmeccsig. A szegediek és a vásárhelyiek számára is fontos, hogy miként zárják az évet. Előbbinek kulcsfontosságú lenne minél több pontot összegyűjteni a bennmaradás szempontjából, azonban a sorsolása csöppet sem ígérkezik könnyűnek. A listavezetővel folytatják vasárnap, de megmérkőznek a negyedik HFC mellett a dobogós Körösladánnyal és a középmezőnybe igyekvő Szolnokkal is.

Vármegyei I. osztály

A 2017–2018-as szezon végén történt visszalépését követően idén visszatért a vármegyei I. osztályú pontvadászatba az Ásotthalom. A Mórahalom NB III.-as szereplése, majd az előbb említett sajnálatos esemény miatt utoljára a 2015–2016-os kiírásban rendezték meg a homokháti derbit. Az idei harmadik fordulóban viszont ismét bajnokin találkozott egymással a két csapat. Az ősz egyik legnagyobb érdeklődéssel várt találkozóján nagyjából háromszáz néző előtt 2-2-es döntetlent játszottak egymással.

A megyeegy lebonyolítása megegyezik a tavalyival, vagyis az oda-visszavágós alapszakaszt követően felső- és alsóházi rájátszással folytatódik. Az előző idényben kimagaslott a már NB III.-as Szeged-Csanád GA II., veretlenül, huszonkilenc sikerrel és három döntetlennel ünnepelt bajnoki címet. Az idei tíz forduló alapján az SZVSE dominanciája is jól látható. A nyitófordulóban otthon még 2-0-s vereséget szenvedtek a Kiskundorozsmától, azóta viszont kilenc összecsapás óta nem vesztettek pontot. Az őszi küzdelmek december első hétvégéjén fejeződnek be tizenhat fordulót követően.

Vármegyei II. osztály

Kilenc meccs alatt majdnem félszáz gólt rúgott a Sándorfalva, miközben a Mártély, Deszk, Csanytelek trió tudott csak betalálni ellene egyszer-egyszer. A 2009-es megyeegyes bajnok nyáron alaposan megerősítette a játékoskeretét, amellyel így az aranyérem és a feljutás legfőbb várományosává lépett elő. Az előttünk álló hétvégén óriási lépést tehet az őszi elsőség felé, ugyanis a második Deszket 5-1-re már elintézte, most pedig a harmadik Mindszent látogat hozzájuk.

Vármegyei III. osztály

Hatalmas izgalmak végén vesztette el az előző szezon megyenégyes bajnoki címét a Tisza-Maros csoportban a Tiszasziget II. Hiába szenvedtek mindössze egyszer vereséget, míg a Mindszent II. kétszer, előbbi kétszer döntetlent is játszott, míg utóbbi nem. A mindszentiek viszont nem vállalták el a feljutást, így a Tiszasziget II. nyolc forduló után hét sikerrel és egy döntetlennel vezeti a tabellát a vármegyei III. osztályban. A csapat házi gólkirálya eddig tíz találattal a komoly NB-s rutinnal rendelkező Bernát Péter, de ott van a gólszerzők listáját Drágity Dusán, Fődi Bence, Kőkény Tamás, vagy éppen a már többnyire mezőnyben játszó kiváló kapus, Tombácz Róbert is.

Homokhát csoport

Az Újszentiván, a Dóc és a Kistelek versenyfutása kezd kirajzolódni az aranyéremért a vármegyei IV. osztály Homokhát csoportjában. A bajnok dóciak nem vállalták az osztályváltást, az új idény nyitófordulójában viszont 9-1-es vereséget szenvedtek a Kiskundorozsma II.-től. Utóbbinak az elmúlt hétvégéig ez volt az egyetlen győzelme, a dóciak viszont összegyűjtöttek azóta tizenhét pontot, valamint hozzájuk fűződik a vármegyei futballélet második legnagyobb különbségű győzelme. A Csongrádot 16-0-ra győzték le hazai pályán a negyedik fordulóban.

Tisza-Maros csoport

Eddigi hét meccsén megőrizte veretlenségét a Tápé a vármegyei IV.-es Tisza-Maros csoportban. Ők aratták eddig a legnagyobb különbségű sikert, a nyitányon a Nagylak hálóját tizenhétszer zörgették meg. Kiélezett csata várható az őszi dobogós helyekért, meglepetésre a címvédő mindszentiek már három találkozón is vesztettek pontokat.

A Tisza-Maros csoport állása

1. Tápé 7 6 1 0 46 – 5 19 2. Eperjes 8 5 2 1 19 – 8 17 3. Ópusztaszer 7 5 0 2 29 – 12 15 4. Mindszent II. 7 4 1 2 21 – 16 13 5. Kiszombor 7 4 1 2 14 – 11 13 6. HFC III. 7 3 0 4 19 – 22 9 7. Pázsit SE 7 2 1 4 8 – 13 7 8. Ambrózfalva 7 2 0 5 14 – 18 6 9. MAS SE 7 2 0 5 13 – 30 6 10. Nagylak 6 1 0 5 11 – 32 3 11. Kübekháza 6 1 0 5 4 – 31 3 12. Maroslele (kizárva)

Az NB III. Dél-keleti csoport állás

1. Békéscsaba 12 11 0 1 37 – 7 33 2. ESMTK 12 9 2 1 37 – 9 29 3. Körösladány 12 9 1 2 29 – 13 28 4. HFC 12 8 2 2 19 – 9 26 5. Dabas 12 6 2 4 17 – 22 20 6. Pénzügyőr 12 5 1 6 17 – 18 16 7. BKV Előre 12 5 1 6 13 – 22 16 8. Monor 12 4 2 6 21 – 25 14 9. Martfű 12 4 2 6 17 – 26 14 10. Füzesgyarmat 12 4 2 6 13 – 24 14 11. Vasas II. 12 3 5 4 15 – 15 14 12. Szolnok 12 3 4 5 17 – 21 13 13. Honvéd II. 12 3 3 6 16 – 22 12 14. Kecskemét II. 12 2 2 8 12 – 20 8 15. Cegléd 12 2 2 8 13 – 31 8 16. Szeged II. 12 1 3 8 9 – 18 6

A vármegyei I. osztály állása

1. SZVSE 10 9 0 1 38 – 14 27 2. Dorozsma 10 7 1 2 16 – 7 22 3. Tiszasziget 10 6 3 1 18 – 4 21 4. Algyő 10 6 2 2 23 – 10 20 5. Mórahalom 10 4 2 4 17 – 12 14 6. Szentes 10 4 2 4 21 – 20 14 7. Makó 9 3 2 4 16 – 23 11 8. Bordány 10 3 1 6 10 – 24 10 9. Ásotthalom 10 2 3 5 12 – 17 9 10. Balástya 9 2 2 5 12 – 23 8 11. HFC II. 10 2 1 7 16 – 20 7 12. FK Szeged 10 1 1 8 6 – 31 4

A vármegyei II. osztály állása



1. Sándorfalva 9 9 0 0 47 – 3 27 2. Deszk 9 7 1 1 41 – 10 22 3. Mindszent 9 6 1 2 37 – 16 19 4. Csongrád 9 5 2 2 32 – 25 17 5. St. Mihály 8 5 1 2 21 – 13 16 6. Algyő II. 9 5 0 4 22 – 32 15 7. UTC 9 4 3 2 16 – 24 15 8. Mártély 9 4 1 4 24– 20 13 9. Csengele 8 3 0 5 16 – 28 9 10. Röszke 9 2 2 5 20 – 21 8 11. Csanytelek 9 2 1 6 12 – 14 7 12. Tömörkény 9 1 3 5 12 – 32 6 13. Zsombó 9 1 0 8 8 – 34 3 14. Apátfalva 9 0 1 8 5 – 41 1

A vármegyei III. osztály állása