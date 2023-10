A találkozó előtt nyeretlen Százhalombatta volt a Vásárhelyi Kosársuli ellenfele a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának ötödik fordulójában a Hódtói sportcsarnokban. A vásárhelyieknél újra ott volt a keretben Bálint, valamint Kelemen is.

A vendégek egészpályás védekezésére nem találta az ellenszert a Kosársuli, és nyolcpontos hátrányban is volt 23–31-nél, de végül Balogh triplájával csak három volt a vendégek előnye a nagyszünetben.

A harmadik negyedben már jobban működött a Kosársuli játéka, de a triplapárbajból a Százhalombatta jött ki jobban, és várhatta négypontos előnyből a negyedik játékrészt.

9–0-ás futással kezdett a Kosársuli, amely három perccel a vége előtt hét ponttal is vezetett, 61–54. 64–58-ról várhatta a végjátékot a hazai gárda, ám innen már nem sikerült betalálni, ellenben a vendégeknek igen – majd 64–62-nél Rácz dobhatott három büntetőt másodpercekkel a negyven perc lejárta előtt, de ebből csak kettőt dobott be. 64–64-nél még egyszer eladta a labdát a Kosársuli, majd Várbíró hármasa maradt ki, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban ismét meglépett öt pontra a Kosársuli, majd Várbíró távolijával egylabdára zárkóztak a vendégek, de a legvégén Kövér távolija nem volt pontos, így 72–70-re győzött, és megszerezte második sikerét ebben a bajnoki szezonban a Kosársuli.

Vuk Pavlovic: – Gratulálok a csapatomnak és a Százhalombattának is, nagyon izgalmas mérkőzést játszottunk, jó ellenfél volt! Az elején, főleg az első negyedben nagyon összezavartak minket az egészpályás letámadásukkal, nem olyan ritmusban támadtunk, ahogy szerettük volna és ahogy szoktunk, ezáltal a védekezés sem mindig úgy működött, és a lepattanókkal sem igazán boldogultunk, amikor a magas centerük volt a pályán. Aztán ahogy telt az idő, egyre jobban megtaláltuk a megoldásokat, akármilyen felállással is voltak. Küzdöttünk, hajtottunk, és ez végül hosszabbításos győzelmet ért nekünk. Nehéz heteken vagyunk túl, több játékos is sérülésből tért vissza és néhányan sérülten vállalták a játékot, de nagyon szerettük volna megnyerni a mérkőzést. Örülök, hogy ez összejött, büszke vagyok a csapatra.

Vásárhelyi Kosársuli-Százhalombattai KSE 72-70 (11-15, 17-16, 19-20, 17-13, 8-6) – hosszabbítás után

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 5. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Téczely, dr. Danka, Nagy.

Kosársuli: Borbáth 9/3, Balogh 10/6, Pinnyey 10, Bálint 13, Megyesi. Cserék: Kelemen 14/9, Knyur 6, Kass 5/3, Bősz 5/3

Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Százhalombatta: Kövér 7/6, Rácz 2, Kovács 24/9, Tóth 4/3, Láncos 9. Cserék: Várbíró 15/6, Seregély 6/6, Molnár 3/3, Montai, Bene. Vezetőedző: Drevenka Dávid.