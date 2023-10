Két és fél percen át nem született gól. Nagyban volt ez köszönhető a hazaiak kapusának Kovács Barnabásnak is. Bőven akadt dolga az egész mérkőzésen, miután záporoztak felé a lövések, a védelem gyakran nem tudott besegíteni neki. A vendégek találtak be először, de hamar egyenlített a Szentes, majd át is vette a vezetést. Az első negyed során 2–1-nél és 3–2-nél is a hazaiak jártak előrébb, de a második negyed során megfordította az állást a Kaposvár.

Egy három–nullás sorozattal 4–3-ról 4–6-ra változott az eredmény, a nagyszünetben pedig 6–7-et mutatott.

A rutinos Vindisch bombagóljával indult a harmadik negyed, visszaállt a kétgólos különbség. A vendégek meglehetősen sok gólt szereztek a távoli zónából, olykor a szerencsével sem álltak rosszul. Óriásit küzdöttek a hazai játékosok, akik a lelátóról is komoly buzdítást kaptak, pláne, amikor a negyedik negyed elejére összeállt a védelem. 8–10-ről Szatmári büntetőjével és Biros hatalmas góljával egyenlítettek, de a pazar napot kifogott Berta negyedik akciógóljával ismét hátrányba kerültek. Újabb szentesi hiba után újabb kaposvári gól született, innen pedig már nem sikerült felállni a Metalcomnak. Szombaton 19 órától Pécsett folytatják.

Komlósi Péter: – Gratulálok a Kaposvárnak, kielemeztük őket, egy nagyon jól összerakott csapat rutinos játékosokkal. Óriási szívvel többször is egyenlítettünk kétgólos hátrányból, ezért jár a dicséret a csapatomnak. Rengeteg energiát tettünk a meccsbe, sok minden jól működött ezen a vérbeli rangadón. Sajnos öt-hat olyan átlövésgólt kaptunk, amikor akár két blokk is beleérhetett volna a labdába. Ebben mindenképpen fejlődni kell, de a hajtás és a szív a helyén volt. Ki kell szűrni ezeket a könnyen bekapott gólokat és akkor a következő rangadón nagyobb eséllyel ugorhatunk medencébe.

Metalcom Szentes–Kaposvár 11–13 (3–3, 3–4, 2–3, 3–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., 4. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 170 néző. Vezette: Vogel, Fodor.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Asanin, Vékony 1, Szatmári 3, Vismeg B., Biros B. 2, Hajdú 2. Csere: Pethe, Bozó 2, Magyar, Csorba 1, Kürti-Szabó M., Makán R. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Kaposvár: Kósik – Dőry 3, Berta 4, Pellei F. 1, Fülöp 1, Baj, Vindisch 1. Csere: Aranyi 2, Kakstedter, Palatinus, Vörös T., Takács 1. Vezetőedző: Surányi László.

Gól – emberelőnyből: 9/5, ill. 6/1.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Fülöp, Aranyi.