A férfi kosárlabda NB I./A csoportjának nyitófordulós mérkőzéseit pénteken és szombaton már lejátszották, az SZTE-Szedeák találkozója azonban keddre marad. A zalaegerszegi csarnok foglaltsága miatt a ZTE–Szedeák mérkőzést ma 18 órától rendezik meg.

A két csapat az előző szezont is egymás ellen kezdte, méghozzá ugyanebben a párosításban. Akkor a Szedeák sokáig meccsben volt, a végjátékban azonban a ZTE volt pontosabb, és 89–84-re nyert. Azóta sok változás volt mindkét gárdánál, a zalaiak negyedikek lettek a bajnokságban, ám Sebastjan Krasovecet Lubomir Ruzicka váltotta a gárda kispadján, és a játékoskeret is több helyen változott. Távozott többek között az a Zsíros Péter, aki nyár óta már a szegedieket erősíti, továbbra is a keret tagja viszont Keller Iván, aki anno tagja volt a szegediek bronzérmet nyert csapatának. A szegedieknél nem csak Zsíros, hanem a többi nyári érkező, így Mucza Tamás, Cohill Eric, Laluska Bence, valamint a három légiós, Ryan Woolridge, Noah Locke és De'Quon Lake is debütálhat a szegediek mezében tétmérkőzésen.

A Szedeák remek előszezont futott, hiszen a felkészülés során csak az Oroszlánytól kapott ki, ezt követően pedig hatszor is győzedelmeskedni tudott. Mindezek mellett a szegediek célja a biztos bennmaradás a szezonban, ebben pedig minden győzelem rengeteget jelenthet. A ZTE egy Sopron elleni győzelemmel melegített a bajnokságra, ezt megelőzően szintén az SKC-vel játszotta a Göcsej-kupa döntőjét, ám azt a találkozót elveszítette.

A versenykiírás nem változott az előző szezonhoz képest, azaz a 26 alapszakasz-fordulót követően az első nyolc csapat a bajnoki negyeddöntőben folytatja, a többi hat csapat pedig egy alsóházi rájátszás keretein belül egy újabb oda-visszavágós kört játszik egymással, a szezon végén pedig az utolsó helyezett csapat búcsúzik az élvonaltól.