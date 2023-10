Nem sikerült nyernie Füzesgyarmaton a Hódmezővásárhelyi FC-nek, amely vasárnap 15 órától egy újonc gárda, a Martfű ellen folytatja a bajnokságot, méghozzá hazai pályán. A vásárhelyiek ellenfele egy közel másfél hónapos időszakot követően nemrég megnevezte vezetőedzőjét. Az újonc jászsági csapatnál ugyanis a bajnokság elején a teljes szakmai stáb távozott, azóta játékos-edző irányította a csapatot, múlt héten viszont bejelentették Czinkon Szabolcs érkezését, aki győztes meccsel debütált a gárda kispadján, miután 2–0-ra legyőzték a Vasas II.-t.

Ami a vásárhelyieket illeti, jelenleg negyedik helyen áll a gárda, ám az őszből hátralévő hét forduló során még három, az élmezőnybe tartozó csapattal, a Dabassal, az ESMTK-val és a tíz forduló után hibátlan mérleggel élen álló Békéscsabával is játszik a HFC. A Martfű jelenleg 14 ponttal áll a hetedik helyen, így várhatóan különösebb teher nélkül játszhat majd az újonc vasárnap Vásárhelyen.

– Ellenfelünk megérkezett az osztályba. Nagy skalpot gyűjtve legyőzték az ESMTK-t, bár főleg hazai pályán veszélyesek. Nyomás nélkül futballozhatnak, előrejátékban pedig megvan bennük a sebesség és a potenciál, amiből veszélyesek lehetnek. Nehéz feladat lesz a mi részünkről, hiszen az elmúlt három meccs nem úgy sikerült, ahogy terveztük, főleg a füzesgyarmati találkozóra gondolok, ahol kevés helyzetet alakítottunk ki, és nem is tudtunk azokkal élni. Az a feladatunk, hogy ezen változtassunk, agresszív, határozott játék kell hazai pályán, előre játékban pedig jó döntéseket kell hoznunk, megfelelő koncentrációval fejezzük be a támadásokat. Ezek mellett pedig figyelnünk kell a kontrákra is. Szükségünk lenne egy önbizalom-növelő győzelemre, ami magabiztossá tehet minket az ősz végére – mondta lapunknak Antal Krisztián, a Hódmezővásárhelyi FC edzője.