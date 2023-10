Hét mérkőzés óta veretlen a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád GA, ám mégis csalódottak a szurkolók. Érthető, hiszen nem a győzelmek, hanem a döntetlenek szaporodnak a hétből hatszor ikszelt a csapat –, ezzel pedig nem lehet utolérni a tabella elején lévőket, ha a Tisza-parti alakulat tényleg ott akar lenni a feljutási harcban.

– Rendkívül csalódott vagyok. Nagy elvárásokkal érkeztünk Soroksárra, a terveinknek megfelelően uraltuk is a meccset, aztán csakúgy, mint korábban oly sokszor, most is volt egy százszázalékos ziccerünk, amellyel lezárhattuk volna a meccset, de kihagytuk. Nem sokkal később szabadrúgásból gólt kaptunk, meg kell találnunk ennek az okait és felelőseit. Én vállalom a felelősségemet, viszont úgy érzem, néhány játékos nem érdemli meg, hogy magára öltse a Szeged-mezt. Céljainkkal ellentétes ez a szereplés – nyilatkozta a meccs után a szegediek edzője, Alekszandar Sztevanovics.

Hogy kire, vagy kikre gondolt, nem tudni, de az biztos, hogy a Kecskemét elleni szerdai magyarkupa-meccsen sem lesz egyszerű dolga a csapatnak.