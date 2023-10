– Jól áll az Amnézia a +45-ös öregfiúk-bajnokságban, de vajon megnyeri egymás után harmadszor is a sorozatot?

– Nagyon bízom benne és nagyon szeretném, ha így lenne... A 35 éven felüliek tornája nekem már gyors, de itt még tudok segíteni a csapatomnak. Én úgy látom, hogy ebben a sorozatban a legnagyobb ellenfelünk a Szindikátus, és az egymás elleni eredmény döntheti el a bajnokságot, ám azért még van a mezőnyben jó csapat, ilyen a Vojvodina is.

– Hatvanévesen nem sokan futballoznak már. Bírja még?

– Szerintem igen. Nem csak itt, hanem a plusz 60 évesek országos tornáján is szerepeltünk egy szegedi csapattal, és legutóbb ezen az eseményen harmadik helyen végeztünk úgy, hogy nem kaptunk ki. Az elődöntőben döntetlen után hetesekkel maradtunk alul, a bronzmeccset pedig megnyertük. De voltam nemrég egy Kárpát-medencei öregfiú-kupán is, azt meg megnyertük például szerb, szlovák együttesek előtt.

– Mit jelenet ez az életkor Kemenes Zoltánnak?

– Harmincnak érzem magam... Félretéve a tréfát, a hatvan kimondva sok, de nem érzem magamat annyinak. Vannak olyan egykori csapattársaim, akik fiatalabbak, ám rosszabbul néznek ki mind fizikailag, mind testileg, mint én. A labdarúgás azért megviselte a testem, hosszú volt a pályafutásom, magas szinten is játszottam, rengeteg alapozást végigcsináltam, így nem csoda, ha például mindkét bokám szenved. A térdem is elkezdett makacskodni, szóval azért elkoptak az alkatrészek, de csinálom tovább.

– A pályafutása melyik részére emlékszik vissza a legszívesebben?

– Három dolgot emelnék ki. A Szegeddel az 1990–91-es NB I.-ben úgy jutottunk osztályozóra Szalai István vezetésével, hogy azonos pontot gyűjtöttünk a 12. Vasassal, és a gólkülönbségünk is egyforma volt, de a több szerzett góllal a Vasas maradt bent, mi pedig a Diósgyőr ellenében az osztályozót elbuktuk – azt is egy góllal. Pedig ez a Szeged kiváló alakulatként vonult be az emlékeimbe, és a hódmezővásárhelyi NB II.-es csapat Himer István vezetésével szintén remek csapat és közösség volt. Békéscsabán az elején nem nagyon játszottam Vígh Tibornál, pedig jól sikerült az alapozás, és úgy nézett ki, hogy kezdő leszek. Azonban egy edzőmeccsen a Debreceni Universitas ellen elszakadt a külső bokaszalagom, az év végén pedig visszajöttem Szegedre.

– Teljes ez a futballkarrier?

– Visszagondolva talán Békéscsabán lehetettem volna türelmesebb, forró fejjel döntöttem, amikor eljöttem. Ha maradok, Pásztor Józsefnél, aki átvette a csapatot, játszottam volna, mert kedvelt. Az egy erős NB I.-es csapat volt Csatóval, Szentivel, Ottlakánnal, Gulyással, Fabulyával.

– Milyen a mai futball ennyi rutinnal a háta mögött?

– Sokkal gyorsabb, mint a mi időnkben. Fizikálisan teljesen fel vannak készítve a játékosok. Magyar bajnoki meccset ritkán nézek, a válogatott előtt viszont le a kalappal, bár már inkább a külföldön játszók alkotják a keretet. A Kecskemét szerintem jó példa arra, hogy légiósok nélkül is lehet jó csapatot összerakni.