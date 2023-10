Hiába éllovas és nagy esélyes, a Győr sem verhetetlen. Erről tudna mesélni a Honvéd, amely 2–1-re, és a Nyíregyháza, amely 3–2-re verte meg a kisalföldieket, illetve a Haladás is jónak mondható eredményt (1–1) ért el velük szemben.

Persze, azt azért ne vegyük el a győriektől, hogy a mezőny egyik legjobb csapatáról van szó, amely vezeti a labdarúgó NB II.-t, 11 forduló alatt 8 győzelmet ért el, magasan a legtöbb gólt szerezte a 18 csapat között (28), viszont a kapott gólok területén csak négy együttes neve mellett van több, mint a Győr 14 találata – a Szeged ebből a szempontból jobban áll, hiszen a 11 kapott gólja a 6. helyet jelenti ebben a mutatóban.

A nyáron alaposan átalakult a kisalföldiek kerete – mondjuk a Szegedé is... –, és a korábbi elveket, a fiatalok beépítését elengedve inkább az eredményességre mentek rá, ennek szellemében külföldieket igazoltak. Így került Győrbe például Claudiu-Vasile Bumba Fehérvárról, az egykori ferencvárosi Michal Skvarka, illetve a magyarok közül a komoly NB I.-es tapasztalattal rendelkező Szépe János is. Ami a támadó alakzatot illeti, abban nem sok hiba van, Bumba például vezeti az NB II. gólszerzőlistáját 7 találattal, és a szerzett gólok is önmagukért beszélnek.

Éppen a nagy változás után került Szegedre Óvári Zsolt, aki két évet töltött el Győrben.

– Már két hete nagyon izgatottan várom ezt a mérkőzést. Bízom benne, hogy sikerül legyőznünk a Győrt, hiszen ez egy kiemelten fontos mérkőzés számunkra. Az elmúlt másfél hétben elvégeztünk egy minifelkészülést, amely során az erőnlét fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. A játék ezen szegmensében eddig sem voltunk rosszak, de most már még erősebben várhatjuk a bajnokság folytatását – mondta a középpályás a klub honlapján.

– A liga egyik legerősebb keretével rendelkező, rendkívül képzett csapattal játszunk. A Győr egyénileg magas minőséget képviselő játékosokból áll, ugyanakkor többször is megmutattuk már, hogy erős együttesek ellen is képesek vagyunk jól futballozni. Kompaktan, agresszívan és valódi csapatként kell játszanunk. Ha így teszünk, és mindemellett a koncentrációnkat is megőrizzük a végsőkig, jó esélyünk lesz a sikerre. Nagyon örömünkre szolgált, hogy a legutóbbi mérkőzéseinken a szurkolóink szép számban biztattak bennünket. Ez nagyon fontos a klub és a játékosok számára egyaránt. Nagyra értékeljük drukkereink támogatását. Bízom benne, hogy vasárnap is sokan lesznek a Szent Gellért Fórum lelátóin – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics vezetőedző.