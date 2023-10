Tizenhat csapat részvételével kezdődőik meg a jégkorong magyar kupa 2023-24-es szezonja – a mezőnyben ott van a Goodwill Pharma Szeged is, amelynek első fordulós ellenfele a Budapest Jégkorong Akadémia csapata lesz. A párharc első felvonását ma 19 órától rendezik a szegedi műjégpályán (a belépő 1000 forintba kerül, a diákoknak 500 forint, míg a 14 éven aluliak számára ingyenes.

A szegedi csapat tehát hazai jégen indítja a szezont, a gárdát vezetőedzőként pedig immáron a 211-szeres válogatott játékos, a magyar jégkorong hírességek csarnokának tagja, Pék György irányítja.

– A nyár elején érkezett a szegedi klubtól a megkeresés, hogy vállaljam el az edzői feladatot, mert úgy érzik, több van a keretben. Nagy fejtörést okozott a felkérés, mivel az UTE U16-os együttesét is vezetem, ezért csak úgy vállaltam el a munkát, ha az újpesti klubnál is rábólintanak. Szerencsére a két együttes programja összeegyeztethető, illetve sikerült edzéslehetőséget és jégidőt is kapni a Megyeri úti jégcsarnokban, így szeptember elején elkezdhettük a közös munkát – mondta a klub honlapjának adott interjújában Pék György.

A 68 éves szakember hozzátette, úgy érzi, az első három helyezett közé odaérhetnek a szezon végén az Andersen Ligában. A szegedi keretbe öt légiós érkezett a nyáron: a kapus Christopher O'Shaughnessy, a hátvéd Andrew Rothmeier, illetve a csatár Darius Davidson, Jerzy Gus és Kaeden Meuer.

A szerdai kupameccset követően szombaton újabb hazai mérkőzést játszik a Goodwill Pharma Szeged, október 7-én, 19 órától a Worm Angels lesz a Tisza-partiak ellenfele az Andersen Liga nyitófordulójában.