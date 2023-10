Elszenvedte szezonbeli első vereséget a Floratom Szeged AC férfi asztalitenisz csapata, amely a szécsényi Szerva ASE csapatától kapott ki szoros mérkőzésen.

Párosban a Szabó Krisztián-Vitsek Iván kettős ugyan kétszer is vezetett, végül ötszettes csatában szenvedett vereséget a Bátorfi Zoltán-Marko Petkov kettőstől. Egyéniben Vitsek Iván mindkét meccsét három játszmában hozta, Krebset és Bátorfit is sima mérkőzésen múlta felül, ahogy a fiatal Kizakisz is három szettben tudott nyerni Krebs ellenében, Petrovtól viszont kikapott. Szabó Krisztián három játszmában szenvedett vereséget Petrovtól és Bátorfitól is, így a vendégek 4:3-ra nyerték meg a meccset, elvéve ezzel a szegediek idei veretlenségét. A Floratom november 11-én a Dunaújváros vendégeként folytatja az Extraligát.

A klub második csapata a Cegléd II. ellen győzött a legutóbbi fordulóban.

Lukács Levente: – A mindig fontos páros mérkőzés szoros csatában történt elvesztése döntően befolyásolta a találkozó kimenetelét,így a jó napot kifogó vendégek végül megérdemelt sikert arattak.

Floratom Szeged AC–Szerva ASE 3–4

Férfi asztalitenisz Extraliga, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kizakisz, Vitsek (2).

Floratom Szeged AC II.–Ceglédi VSE II. 13–5

Férfi asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 4. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kardos, Lukács, Sipos (3), Kószó (2/2), a Kószó-Lukács és a Kardos-Kókai páros.