Sosem reméltem azt, hogy az Aranycsapat tagjainak társaságában mutatják majd be az én portrémat is. Óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek, mert ezek a játékosok, például Puskás vagy Grosics, mindannyian példaképek, idolok voltak és a mai napig is azok Magyarországon. Most még úgy érzem, ez az elismerés túl sok nekem, talán meg sem érdemlem, de nagyon büszke vagyok rá