Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Varga Barnabás találatával 21 perc után szerzett vezetést, majd Strahinja Pavlovic fejesével a 33. percben egyenlítettek a vendégek, akik nem örülhettek sokáig, mert egy perccel később Sallai Roland bombagóljával ismét a hazaiaknál volt az előny. A második félidő is élvezetes futballt hozott, de gólt nem, így a magyarok három ponttal elhúztak a második szerbektől és öttel a harmadik montenegróiaktól.

Az immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes a mostani sikernek köszönhetően kedden Kaunasban már úgy lép pályára, hogy ha legyőzi Litvániát, akkor bebiztosítja sorozatban harmadik Eb-részvételét, és az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jut ki egy világversenyre.

– Még nem értük el a célunkat. Persze minden lehetőségünk megvan, hogy elérjük, mert most már óriási balszerencse kellene ahhoz, hogy lemaradjunk az Eb-ről, de két pontra még szükségünk van – kezdte értékelését higgadtan a szakvezető, aki hozzátette, a szerb szurkolók sem panaszkodhattak, mert jól játszott a csapatuk, nekik is volt három-négy kihagyott ziccerük.

A szakember úgy vélekedett, nincs nagy titka annak, hogy a nemzeti együttes rendszerint megnyeri a kiélezett meccseket, szerinte olyan csapata van, amelyik szívvel küzd, ez pedig az óriási alázatból fakad.

– Azok is alázatosak, akik pályán vannak, és azok is, akik a kispadon ülnek. Csányi Sándor elnök úrnak azt mondtam, hogy ma két évet öregedtem, mert nagyon megszenvedtük ezt a meccset. Az ellenfél fizikai fölényben volt, és a rögzített helyzetekben is erősnek bizonyult. Nem minőségben kerekedtünk felül, hanem a szívünknek köszönhetően, amihez egy csipetnyi szerencse is kellett – fogalmazott Rossi, aki úgy vélte, technikailag és taktikailag is a szerb csapat a csoport legerősebb tagja annak ellenére, hogy mindkétszer sikerült 2–1-re legyőzni.

– Ilyen mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy itthon sem lesz egyszerű, hiszen az ellenfélnél kiváló játékosok futballoznak, de ezt mi jobban akartuk. Nagyon úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, és persze most boldogok vagyunk, de ugyanúgy százszázalékosan koncentrálunk a következő mérkőzésre – nyilatkozta a Liverpool klasszisa, Szoboszlai Dominik a meccs után.

Magyarország–Szerbia 2–1 (2–1)

Labdarúgó Eb-selejtező, G csoport, 7. forduló. Budapest, Puskás Aréna, 58 215 néző. Vezette: Francois Letexier (francia).

Magyarország: Dibusz – Fiola (Botka, 74.), Lang, Szalai A. – Nego (Bolla, 62.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 62.), Kerkez – Sallai (Kata, 74.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Szerbia: V. Milinkovics-Savics – Erakovics (Tadics, a szünetben), Milenkovics, Pavlovics – Zivkovics (Radonjics, 75.), Gudelj, S. Milinkovics-Savics, Terzics (Kostics, a szünetben) – Lukics (Ratkov, 84.), Mitrovics, Gacsinovics (Djuricsics, 67.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.

Gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovics (33.).

Kiállítva: Kalmár (a lefújás után).

