Kezdjük a rossz hírrel: nem úszta meg olcsón a Honvédot egy év kivételével 2010 óta szolgáló csapatkapitány, Lovric Ivan: a 6. percben megsérült, és mint kiderült, bokatörést szenvedett.

Folytassuk a jó dolgokkal. Például azzal, hogy régen voltak ilyen sokan a fórumban bajnoki mérkőzésen. Több mint háromezer szurkoló látta azt, hogy a Szeged-Csanád GA legyőzi a Honvédot, ezzel pedig ott maradt az élbolyban.

A mindent eldöntő gólt Bíró Bence szerezte, aki a 86. percben hidegvérrel értékesítette a Palincsár Martin által összehozott 11-est.

– Az utolsó heteket és ezt a meccset is figyelembe véve megérdemeltük, megszolgáltuk a 11-est. Palincsár szépen kiharcolta a büntetőt, nekem pedig már csak arra kellett figyelnem, hogy értékesítsem. Kiegyenlített mérkőzés volt, a Honvédnak talán több helyzete akadt a második félidőben, viszont az elsőben mi voltunk aktívabbak, jobbak, de valóban ikszes összecsapásnak tűnt belülről is. Rengeteget dolgozunk, meglehet, ezért is jutalmazott meg minket az élet a hajrában a 11-essel. Szoros az élmezőny, és egy kisebb győzelmi sorozattal máris ott lehetünk az elején. Remélem, ez a győzelem ennek a szériának az első sikere volt – nyilatkozta a meccs után az immár öt gólos támadó.

A folytatás nem lesz egyszerű, hiszen vasárnap Szombathelyen a Haladás lesz az ellenfél, majd a válogatott szünet után az éllovas Győr érkezik a Szent Gellért Fórumba.