Bár jó formában, négy győzelemmel a háta mögött érkezett Sándorfalvára a Mindszent, nem sikerült a bravúr a vendégek számára, a mindszentiek sem tudtak pontot szerezni a megállíthatatlanul robogó sándorfalviakkal szemben. A hazaiak korán előnybe kerültek, és a második félidő elején már harmadik góljukat szerezték, a vendégek erejéből a szépítésre futotta.

A Deszk nem tudott nyerni a Röszke otthonában, a hazaiak egy pontot megcsíptek a második helyezett ellenében, mindez pedig azt jelenti, hogy a Sándorfalva immáron hét pont előnnyel vezeti a bajnokságot.

Fontos meccset nyert, és ezzel fellépett a dobogó harmadik fokára a Csongrád, amely ugyan kétszer is hátrányban volt a St. Mihály vendégeként, ám az utolsó negyed órában kétszer is betalált, és így három pontot szerzett. Szintén ötgólos meccsen nyert idegenben a Csanytelek is, a Zsombónak ezúttal sem sikerült pontot szereznie. Először nyert idén idegenben a Csengele, amely Mártélyról térhetett haza három ponttal, míg a Tömörkény fontos alsóházi csatá nyert meg a szünet után megfogyatkozó Apátfalvával szemben. A forduló legnagyobb arányú győzelmét az UTC aratta az Algyő II. otthonában.

Eredmények, vármegyei II. osztály: Mártély–Csengele 0–1 (0-1), gólszerző: Versegi (36.). St. Mihály–Csongrád 2–3 (1-1), gólszerzők: Répás (5., 51.), ill. Szabó-Bogár (38.), Palásti (78.), Kanász-Nagy M. (80.). Röszke–Deszk 1–1 (0-1), gólszerzők: Berta (49.), ill. Szabó R. (26.). Zsombó–Csanytelek 2–3 (0-0), gólszerzők: Varga M. (53.), Mihálffy Zs. (76.), ill. Szalai (50., 64.), Bartus R. (59.). Sándorfalva–Mindszent 4–1 (2-0), gólszerzők: Godó L. (4.), Varga R. (34., 79., az elsőt 11-esből), Gémes B. (51.), ill. Mohácsi O. (68.). Tömörkény–Apátfalva 4–1 (0-1), gólszerzők: Forgó (62.), Gémes (67.), Szeri (78., 84.), ill. Varga Sz. (18.). Kiállítva: Lajtár K. (50., Apátfalva). Algyő–UTC 0–5 (0-2), gólszerzők: Obi (23.), Mohammadreza (43., 83.), Jozi (51., 81.).