38 egyesület összesen 271 versenyzője ugrik vízbe szerdától szombatig Debrecenben a XIX. rövidpályás úszó országos bajnokságon. Csongrád-Csanád vármegyét két klub összesen 10 úszója képviseli majd.

A Szegedi Úszó Egyletből Paksi Zsombor összesen hét számban is indul, Pádár Nikolett öt számot vállal, míg Adorján Kende ngy számban lesz érdekelt.

A Hód Úszó SE-ből Ugrai Pannára is komoly napok várnak, hiszen hét számban indul el, Gál Olivér három mellúszó számban (50, 100, 200 méter) lesz érdekelt, míg a klubhoz nemrég igazolt Molnár Flóra három számban (50 gyors, 50 pillangó és 50 mell) indul majd Debrecenben. A vásárhelyieknél ott lesz még Veszelovszki Eszter, Horváth Ákos és Szentereszty Cecília is, valamint a klub indul a 4x100 méteres női gyors és vegyesváltóban, valamint ugyanezen távok és számok mix váltóiban is.

Az első versenynapon rögtön egy kiemelt szám döntőjét is megrendezik, hiszen 100 méter gyorson Ugrai Panna címvédőként ugorhat vízbe, míg Pádár Nikolett tavaly második lett ezen a távon. A szám döntőjét 17.33-kor rendezik. A program 9 órakor az előfutamokkal kezdődik, míg 17 órától jönnek a döntők, amelyeket az M4 Sport élőben közvetít.