Ha nehezen is, de hozta a Kecskemét II. elleni meccset a Hódmezővásárhelyi FC. A lényeg persze a három pont, márpedig ezt megszerezte a HFC, nem mellesleg a játék képe alapján bőven benne volt, hogy nagyobb különbségű sikert aratnak a kék-sárgák. Most egy hasonló feladat vár a Vásárhelyre, amely a 16 csapatos mezőny 13. helyén álló, legutóbbi öt meccsén egy pontot szerző Füzesgyarmat vendége lesz a vasárnap 15 órától kezdődő fordulóban.

– Ellenfelünket bizonyára feldobta a múlt heti pontszerzés. Magunktól azt a játékot várnám, amit a Kecskemét II. ellen is mutattunk, de a helyzetkihasználásunk nem volt a legmegfelelőbb. A támadójátékunk kimondottan jó volt, ez szeretnénk még magasabb szintre emelni. Megvan az az elképzelés, ami alapján több gólt is szerezhetünk, de ehhez mindenkinek nagyon fegyelmezettnek kell lennie, és a saját képességeit a legmagasabb szinten kell hoznia – nyilatkozta Antal Krisztián, a HFC edzője. Jó hír a vásárhelyiek számára, hogy Tóth Dániel óvatosan elkezdte az edzéseket, a sérüléssel bajlódó támadó így hamarosan visszatérhet a pályára.

A gól hiányzott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. játékából a Honvéd II. ellen – most viszont ahhoz a Dabashoz látogat az újonc szegedi gárda, amely ugyan az ötödik helyen áll, de a legutóbbi két meccsét egyaránt elveszítette, miközben a két meccs gólaránya 0–9. Nem mellesleg a HFC is segítséget nyújthat egy győzelemmel a szegedieknek, hiszen ebben az esetben a Tisza-partiak előrébb is léphetnének a tabellán. Persze, ehhez az is kell, hogy a Szeged-Csanád GA II. számára is megérkezzenek a gólok, és győzzön a Dabas vendégeként vasárnap.

– Ezen a héten is jól dolgoztak a srácok. Habár egy jó csapat otthonába látogatunk, bizakodva várhatjuk a mérkőzést. Elsősorban a helyzetkihasználásban kell javulnunk az elmúlt időszakhoz képest – mondta a Szeged-Csanád GA II. edzője, Andorka Péter.