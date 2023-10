Nyolcadik alkalommal rendezték meg Kecelen a sportcsarnokban az egykori versenyző, a kilenc esztendeje elhunyt Vikker Dániel emlékére a küzdősport gálát, amelyen összesen 15 mérkőzést láthattak a nézők MMA és K1 szabályrendszerekben.

A Szegedi Harcosok Egyesülete Dedi Teamet összesen öten képviselték, közülük ketten győztek is. Az MMA szakág 55 kilogrammos súlycsoportjában Gargya Róbert nagy fölénnyel nyert egy nála rutinosabb kick-box-versenyző ellen, míg Szikora Gellért – aki legutóbb a grappling bajnokságon is győzött – ugyancsak MMA-ban, annak is a 68 kilogrammjában már az első menetben fojtással kopogtatta le a szintén rutinos ellenfelét.

A 15 éves Körmendi Noelnek a sok edzés és készülés után ezen az eseményen volt az első MMA-meccse, és nagy küzdelemben, de végül alulmaradt a nála négy évvel idősebb riválisával szemben.

A keceli versenyen indult még Szegedről Gilinger György és Lázár Erik, akik ugyan nem nyertek, ám a pontozásos vereség ellenére helyt álltak.

A sportolókat Bertalan Dezső készítette fel, aki röviden így vélekedett a sportolói teljesítményéről:

– Nagyon jó érzésekkel jöttünk haza, helyt álltak a srácok – mondta Bertalan.