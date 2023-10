– Megérkezett az első bajnoki gólja ebben a bajnokságban, mondhatjuk, hogy végre?

– Igen, abszolút. Nem igazán görcsöltem, hogy eddig nem voltam eredményes, de nyilván egy kicsit frusztráló volt, mert nem sokszor volt példa arra, hogy ennyi fordulót várjak az első gólomra. Örülök, hogy összejött.

– Szombathely ebből a szempontból jó ómen, hiszen legutóbb győztes, most meg pontot érő találatot ért el. Sorszerű a sztori?

– Nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Lehet, hogy tényleg van benne valami sorszerű, hogy tavaly és most is éppen itt tudtam eredményes lenni. Tegyük hozzá, játszottam a Haladásban, azaz lehet, hogy nem véletlen a dolgok ilyen alakulása.

– Meglepte a csapatot a Tiszakécske, majd a Haladás játékfelfogása is a meccs elején. Mi lehet ennek az oka?

– Mindkét csapat úgy kezdte a mérkőzését, hogy ránk jött, letámadott, agresszíven, sokszor a sárga lapot érő szabálytalanság határán próbáltak meg labdát szerezni, megállítani minket már a mi térfelünkön. A mi játékunk része a támadások felépítése már a kapustól indulva, ezt igyekeztek minden áron megakadályozni. Ez mindkét mérkőzésen az első félidőben, annak is az első húsz percében sikerült is. Kellett egy kis idő, hogy átlássuk, átjátsszuk ezt a fajta a letámadást, aztán a második félidő már mindkét helyszínen jól sikerült. Kár, hogy nem nyertünk.

– Mit gondol a sok, szám szerint a hat döntetlenről?

– Azt, hogy valóban sok. Egyrészt jó, hogy nem kapunk ki, sőt hátrányból pontot tudunk szerezni, másrészt viszont a Nyíregyháza és a Győr gyűjtögeti a három pontokat, így nyilván két döntetlen helyett jobb lenne nyerni, hogy ne növekedjen a különbség a tabella első két csapata javára.

– Ismét válogatott szünet következik, ez most jól jön? Legutóbb egészen jól alakult, hiszen a Nyíregyháza és a Tiszakécske elleni iksz után sikerült legyőzni a Honvédot.

– Szerintem mindig jól jön egy kis szünet, egy kis frissülés, lehet egyet fújni, és többet gyakorolni. Azt gondolom, hogy most is így lesz. Szükség is lesz rá, mert jön a Győr elleni hazai rangadó.

– Mit vár a szerbek elleni válogatott meccstől?

– Remélem, hogy hasonlóan játszik majd a magyar csapat, mint Belgrádban. Ha itthon több mint hatvanezer ember előtt sikerülne nyerni, akkor az Európa-bajnoki kijutást már semmi sem akadályozhatja meg, sőt a csoportelsőség elérése is közel kerül. Ilyen szempontból a döntetlen sem lenne katasztrófa. Csapatként erősebbek vagyunk, mint ők, a szerbek viszont egyénileg talán jobbak.