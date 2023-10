– Egy teljesen átlagos felugrás volt, hátulról próbáltam szerelni, nem éreztem, hogy megbillentem volna a levegőben. Talán kicsit máshogy érkeztem a földre, de ilyen előfordul, majd a térdem befele fordult, és egyből összerogytam – emlékezett vissza a szombaton történtekre Polányi Kristóf. Az SZTE-Szedeák játékosa ugyanis a Honvéd elleni idegenbeli bajnokin szenvedett térdsérülést, és társai segítségével tudta elhagyni a pályát. Mostanra kiderült, nagy a baj, ugyanis elszakadt az elülső keresztszalag, valamint a meniszkusz is.

– A sérülés óta napról-napra jobban éreztem magam, soha nem is voltam sérült karrierem során, így azt gondoltam, kisebb sérülésről van szó. Szombat óta kavarognak a gondolatok a fejemben, derült égből villámcsapásként érkezett a hír számomra, de a sportban sajnos ez benne van. Egyelőre pozitív tudok lenni, de a doktor is azt mondta, hogy olyan kilenc-tizenkét hónap vár rám, amelyben lesznek mentális és fizikális hullámvölgyek is. Nagyon sokat segít, hogy egy összetartó közösség tagja lehetek, sok erőt kapok a csapattársaimtól és a korábbi társak közül is rengetegen írtak nekem gyors felépülést kívánva – nyilatkozta a szegediek kosarasa, akit négy-hat hét múlva műthetnek meg, hiszen előbb meg kell várni, hogy a szintén sérült belső oldalszalag meggyógyuljon.

Az SZTE-Szedeák játékosa a gyógytornák mellett így a decemberi államvizsgájára fókuszál, hiszen megszerezheti az alapdiplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, ahol pénzügy- és számvitel szakra jár.