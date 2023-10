Az utolsó az elsővel. Ha van párosítás, amelyiken benne lehet a meglepetés, az az ilyen mérkőzés – hát még ha hozzátesszük, hogy a sereghajtó Szeged-Csanád GA II. az örök rivális Békéscsabát fogadja vasárnap 11 órakor a Szent Gellért Fórumban. A csabaiak eddigi 12 bajnokijukból csak egyen veszítettek pontot, de csak négy egység az előnyük az ESMTK előtt, míg a Tisza-partiak három vereségből érkeznek a derbire.

– A tabellán elfoglalt helyezés alapján egyértelműen a Békéscsaba az esélyes. Úgy készülünk, ahogy egy derbire szokás. Mindent megteszünk a sikeres szereplés érdekében – mondta Andorka Péter, a szegediek edzője.

A Hódmezővásárhelyi FC viszont azt a Dabast fogadja vasárnap 13 órától, amely éppen mögötte, az ötödik helyen áll a tabellán. Ebből is látszik, az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendülő vásárhelyiek újabb sikere azt jelentené, az első négy helyezett ellépne a középmezőnytől.

– Bizakodok, hogy a Honvéd II. elleni magabiztos győzelem volt a fordulópont számunkra, és a hátralévő fordulókban azt a játékot nyújtjuk, amit a legutóbbi meccsen is. Persze, minden mérkőzés más. A Dabas egy ötvédős rendszerben futballozik, gyors játékosokkal rendelkezik, taktikailag is készülnünk kell ellenfelünkre. Hazai pályán mindenképp a győzelem a célunk, sok párharcot kell nyernünk, és szükség lehet a cseréink jó teljesítményére is – mondta Antal Krisztián, a HFC trénere, aki az ötödik sárgáját begyűjtött Hunya Krisztiánra nem számíthat.