Kovács Tamás, Szeged alpolgármestere kitért rá, az új fejlesztéseknek köszönhetően többek között az új vendégöltöző, a vizesblokk, a közösségi hely, valamint a konditerem is elkészült, de a jégpálya biztonsági rendszere is megújult. A 300 millió forintos, TAO-s forrásokból megvalósult beruházáshoz a város 10%-nyi összeggel járult hozzá.

Kővári Árpád, a Tisza Volán SC elnöke elmondta, a palánkok, a hűtőrendszer és a jegfelújító is megújult, de új eredményjelzőt is kapott a létesítmény. A pályázatot a klub a Magyar Jégkorong Szövetségen keresztül nyújtotta be, és valósította meg.