A hamadosztályban emberhátrányban is nyert a Forráskút, ezzel tartja a lépést a riválisokkal. A Homokháti csoport dobogósai, az Újszentiván, a Kistelek, a Dóc is nyert, míg a Tisza-Maros csoportban négy piros lapot és eperjesi győzelmet hozott az Ópusztaszer elleni találkozó – amelyen a TrollFoci is jelen volt.

Eredmények, vármegyei III. osztály: Sándorfalva II.–Zákányszék 0–2 (0-0), gólszerzők: Major (71.), Márki (90.). Baks–Ruzsa 4–0 (3-0), gsz.: Kelemen D. (3.), Púj (8.), Mihály (42., 80., az elsőt 11-esből). Tiszasziget II.–DB Futball Bordány II. 5–1 (1-1), gsz.: Néma (23., 86.), Bernát (57., 78.), Varga G. (71.), ill. Nyerges (41.). Forráskút–Makó FC-Ducor-Givaudan 5–1 (2-1), gsz.: K. Tóth (11.), Szeri (14., 69.), Jenei (73.), Gyuris P. (80.), ill. Varga A. (35., 11-esből). Kiállítva: K. Tóth Gy. (34., a Forráskútból). Öttömös–Csanádpalota 4–1 (3-1), gsz.: Óvári (5.), Miklós-Balogh (25.), Kátai (35., 67.), ill. Nagy S. (42.). Pusztamérges–Üllés 1–0 (0-0), gsz.: Peták (55.). Kiállítva: Peták M. (78.), Damjanov (80., mindkettő a Pusztamérgesből). Szatymaz–Földeák 2–3 (0-2), gsz.: Simai (69.), Jónás (74.), ill. Bálint M. (23., 36.), Tóth L. (62.).

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport: Újszentiván–Csanytelek II. 4–2 (3-0), gsz.: Szécsi (2.), Bartos (35., 43., 59., a harmadikat 11-esből), ill. Károlyi (69.), Pusztai (85.). Fülöp SE–Dóc 1–3 (0-2), gsz.: Tóth A. (67.), ill. Szabó R. (8.), Mészáros N. (39.), Tóth Á. (90.). Gyálarét–Domaszék 0–7 (0-4), gsz.: Börcsök (18., 78., 89.), Bóka (24., 42.), Bende (35., 50.). Kistelek–Csongrád II. 9–0 (6-0), gsz.: Pigniczki (5., 10., 44., 87.), Tóth T. (11., 14., 57.), Tóth K. (33.), Hegedűs B. (89.). Balástya II.–Kiskundorozsma II. 1–2 (1-2), gsz.: Horváth M. (18.), ill. Pálinkó (28., 41., a másodikat 11-esből). Kiállítva: Jójárt (59.), Kiss Sz. (86., mindketten a Kiskundorozsma II.-ből).

Tisza-Maros csoport: Eperjes–Ópusztaszer 2–0 (1-0), gsz.: Brachna (7., 11-esből), Vincze Z. (78.). Kiállítva: Kabai (26.), Brachna (26., mindkettő Eerjes), ill. Colta (33.), Bürgés (53., mindkettő Ópusztaszer). Kübekháza–Ambrózfalva 3–4 (1-1), gsz.: László (18., 65.), Buknicz (54.), ill. Gróf (41., 74.), Jámbor (71.). Kiszombor–Hódmezővásárhelyi FC III. 4–1 (2-0), gsz.: Tézsla (24.), Kovács D. (43., 66.), Bernáth (50., 11-esből), ill. Kovács S. (82.). Nagylak–Pázsit SE 2–5 (0-2), gsz.: Szueta (52.), Rácz R. (83.), ill. Módra (17., 86.), Árgyelán (26., 68.), Tihanyi (62., 11-esből). MAS SE–Mindszent II. 0–4 (0-3), gsz.: Rácz Z. (3.), Korom (24., 36.), Friedl (80.).