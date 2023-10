Köszöntéssel indult a Vidux-Szegedi RSE első hazai meccse az Extraligábn, hiszen a csapatkapitány Csányi Dániel 15 éve, középiskolásként játszott a HPQ Szeged csapatában, most viszont az SZRSE-t kapitányként vezethette ki a pályára.

A Debrecen elleni meccshez hasonló kiélezett csatát játszottak a szegediek, amelyen a negyedik szettben 12–9-es vendégvezetést követően fordítani tudott az SZRSE, és kiharcolta az ötödik játszmát. Négypontos hátrányban is volt Piti Richárdék, végül 13–13-at követően két vendég rontás következett, így ezt a meccset is öt szettben nyerte meg az SZRSE. Folytatás vasárnap 17 órától, amikor is a címvédő Kaposvár vendége lesz a Szeged.

Berkes Zoltán: – Óriásit küzdött a csapat, bár szerettük volna simábban hozni a hazai találkozónkat. Borzasztóan jó csapat a TFSE, nagyon jól is játszottak, egy picit úgy éreztem, hogy saját magunknak tettük nehézzé találkozót, ugyanis nagyon akartak bizonyítani a srácok. Ebből adódott, hogy az első és harmadik szettben is több hibát vétettünk, de nem tudom eléggé megköszönni, amit a közönség tett értünk, mert rengeteget segítettek abban, hogy pontokra váltsuk a hatalmas győzni akarásunkat. Le a kalappal a fiúk előtt, hogy a hétvégi, embert próbáló öt szett után ma is így tudták hozni ezt az ugyancsak ötszettes találkozót. De nem sokáig tart az ünneplés, ugyanis hétvégén az ország jelenlegi legjobb csapatával, a Kaposvárral játszunk. Szeretnénk legalább szettet nyerni, és arra törekszünk, hogy megmutassuk nekik, igenis komolyan vehető csapat vagyunk. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, és minél hosszabb ideig pályán tartani őket. A célunk, hogy új jöjjünk le a pályáról, hogy mindent megtettünk és egy jó meccset játszottunk. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég!

Vidux-Szegedi RSE–TFSE 3:2 (23-25, 25-16, 19-25, 25-19, 15-13)

Férfi röplabda Extraliga, alapszakasz, 2. forduló, Szeged, újszegedi sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Filibér, Takács.

Vidux-SZRSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Pozzobon, Csányi, Honti. Csere: Borsi (liberó), Sarnyai. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

TFSE: Balázs, Gebhardt, Mihucz, Fenyő, Quintz, Tóth M. Csere: Füzék, Winter, Merkler, Tóth K., Laczi (liberó). Vezetőedző: Nagy Gergely.