– Izgul még a szegedi meccsek előtt?

– Hiába játszottam már jó pár mérkőzést Szegeden, legutóbb például tavasszal egy felkészülési mérkőzést, egy kicsit izgulok, és várom a találkozót. Megvan a pikantériája az én szempontból a találkozónak, a szegedi fellépés mindig másabb érzés, mint egy másik meccs. A jó értelemben vett, egészséges drukk természetesen bennem van.

– Hosszú idő után nyert a Kecskemét az NB I.-ben a Zalaegerszeg ellen, ez mennyire adhat plusz löketet a kupamérkőzésre?

– Nagyon kellett már ez a siker. Minden játékosunkat zavarta, hogy régen sikerült legutóbb megszerezni a három pontot, és a zalaiak elleni győzelem után egy kicsit felszabadultabbak lettünk. Jót tett a siker a csapatnak. Annak ellenére, hogy nem tudtunk nyerni és nem bírtunk jól futballozni, akadtak jó periódusok azokon a meccseken is, amikor kikaptunk vagy ikszeltünk.

– Mit várnak a Szegedtől ezen a kupameccsen?

– Tisztában vagyunk azzal, hova, milyen minőségű együtteshez jövünk: olyanhoz, amely nagyon stabil csapat, és mindent elmond róluk, hogy 13 bajnoki alatt mindössze egyszer szenvedtek vereséget. Ez a stabilitás egyébként is jellemző volt rájuk, de most, Alekszandar Sztevanovics érkezése óta rendben van a védelmük, ezt mutatja a forduló per kapott gól, a 13/13-as mutató, amely mindenképpen pozitív hatással bírhat, és egy edző álma is mindig az, hogy ennél rosszabb ne legyen. Évek óta az NB II. élmezőnyéhez tartoznak, így kemény ellenfélre számítunk, ám nincs más célunk, mint a továbbjutás, és akkor tényleg kiváló hangulatban várhatjuk majd a hétvégén a Ferencvárost.