A vármegyei I. osztály 11. fordulójának péntek esti meccsén tovább folytatódott mindkét résztvevő szériája: a Hódmezővásárhelyi FC II. egymás után a hatodik mérkőzését is elveszítette, míg a Tiszasziget zsinórban az ötödik mérkőzésén is kapott gól nélkül zárt.

A vendégek egy oldalról elvégzett szabadrúgást követően, Bálint Dániel fejesével jutottak előnyhöz, majd Prozlik kemény játéka után indult az akció a szélen, a beadásra érkező, tavaly még éppen Vásárhelyen játszó Nagy Attila passzolt a kapuba: 0–2 az első félidő közepén. A fordulást követően Szilágyi szöglet utáni fejesével döntötte el végleg a meccset a Tiszasziget, ezzel a szombat délutáni meccsek végéig biztosan fellépett a tabella második helyére.

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Tiszasziget 0–3 (0-2)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Halász, Soós).

HFC II.: Hegyes – Vastag, Orosz, Duray, Barna (Karácsonyi, 69.), Szabó I. (Pálinkás, 59.), Bencze (Tatár, 69.), Buzás, Pető (Marton, 59.), Czékus (Török, a szünetben), Kis D. Edző: Horváth Zoltán.

Tiszasziget: Kiss D. – Szűcs, Papp Á., Nagy A. (Varga Z., 75.), Skribek B. (Berger, 85.), Bánfi (Szabó D., 75.), Prozlik, Tóth I. (Szilágyi, 67.), Bálint D., Skribek Á. (Buzsáki, 81.), Farkas F. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Bálint D. (12.), Nagy A. (22.), Szilágyi (69.).

Jók: senki, ill. Farkas F., Bálint D., Prozlik, Papp Á.

Horváth Zoltán: – Sajnos hetek óta nem tudunk kijönni a gödörből, ami be kell lássam, valószínűleg az én hibám. Ugyan senki ellen nem játszunk alárendelt szerepet, de mégsem jönnek az eredmények. Hiába van szinte minden meccsen labdabirtoklási fölényünk, a felállt védelemmel szemben nem tudunk mit kezdeni. Változtatnunk kell, mert az a fajta kezdeményező játék, amit gyakorlunk és az U19-es bajnokságban működik, itt sajnos csődöt mond. Nem szűkítjük össze időben a területet labdavesztés után, tehát lassúak vagyunk átmenetben, ami miatt túl sok szabadságot adunk az ellenfeleknek a kontrázáshoz. Az elmúlt hat meccsen gyakorlatilag csak kontratámadás vagy pontrúgás után kaptunk gólt. Lehet az a megoldás, amit a legtöbb csapat alkalmaz a megyében, hogy masszívan védekeznek és vagdalják előre a labdát, hátha elszalad vele a támadó. Hihetetlen, hogy szinte nincs olyan gárda az osztályban, aki csinálna egy darab labdakihozatalt is. Én nem szeretem ezt a fajta focit, de ha ez kell az eredményhez, akkor nyilván nincs igazam és nekünk is ezt kell csinálni.

Bány Tamás: – A mai napon egy szemernyi kétség sem férhetett hozzá, hogy megszerezzük a három pontot. Gratulálok az egész csapatnak!

A forduló többi mérkőzése: Szombat, 10 óra: Ásotthalom–SZVSE-G-Falc Kft. 14.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–DB Futball Bordány SK, Kiskundorozsma–M-Perfect Home Algyő, Szentesi Kinizsi–Makó. 15.30: FK 1899 Szeged-SZEOL–Balástya.