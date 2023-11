Az NKA Universitas Pécs II. csapatát fogadta a Vásárhelyi Kosársuli a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának hetedik fordulójában.

A vendégeknél ott volt a vásárhelyi születésű Bánfi Balázs, míg a hazaiak ezúttal teljes kerettel játszhattak.

Bár az első tíz perc vége jobban sikerült a baranyaiaknak, a második negyed elején egy 8–0-ás futással egyenlített a Kosársuli 21–21-nél. Nem jöttek a vásárhelyi triplák a folytatásban, a Pécs viszont három gyors akció után a félidő hajrájában az addigi legnagyobb különbséggel, 37–28-ra vezetett.

Pontatlanul játszott a Kosársuli a folytatásban, ami a negyedik negyed elején csúcsosodott ki, ekkor 21 ponttal, 67–46-ra vezettek a vendégek. Ekkor azonban három perc alatt futott egy 16–0-át a Vásárhely, rögtön nyílttá is vált a meccs. 62–67-nél az egyenlítés sem tűnt elérhetetlennek, de végül az NKA II. Füzesi büntetőivel lezárta, és megnyerte a meccset. Ezzel a Kosársuli a 12. helyen áll a tabellán.

A csapat előtt szerdán itt is a következő feladat, amikor 18.30-tól a Békéscsabát fogadja a Hepp kupában a Hódtói sportcsarnokban.

Vuk Pavlovic: – Gratulálok a Rátgéber Akadémiának! Nagy energiával játszottak, de erre is számítottunk, hogy így fognak idejönni és mindent meg fognak tenni a győzelemért. Úgy gondolom, hogy mi is mindent megtettünk, de volt a mérkőzés közepén egy olyan periódusunk, ahol nagyon pontatlanul játszottunk, elsiettük a dolgokat, nem ismertük fel a helyzeteket és nem is ültek a dobásaink sajnos. Gyenge százalékkal dobtuk a triplákat és a büntetőket is. Annak viszont nagyon örülök, hogy a mérkőzés végén sikerült visszajönnünk, volt tartása a csapatnak, az utolsó csepp energiánkat is beletettük, de ez sajnos nem volt elég, kellett volna még pár perc, hogy esetleg meg tudjuk fordítani. Dolgozunk tovább.

Vásárhelyi Kosársuli-NKA Universitas Pécs II. 62-69 (13-21, 15-16, 14-22, 20-10)

Férfi kosárlabda NB I./B., Zöld csoport, 7. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Török, Gruber, Szőts.

Kosársuli: Borbáth 8/6, Balogh 13/3, Bálint 8, Pinnyey 15. Kelemen 13/3. Cserék: Bősz 3/3, Knyur 2, Kass, Filak. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Pécs: Bor 8, Rátgéber 4, Kazy 16/9, Bánfi 10/6, Cekic 4. Cserék: Kelemen 8, Szita 8, Korszunszkij 7, Merkl 2, Füzesi 2, Zalay, Bolyos. Edző: Berkics Bence.