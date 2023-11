Az újonc elleni hazai mérkőzéssel folytatódik a szezon az SZTE-Szedeák számára. A Tisza-partiak győzelmi sorozata megszakadt az elmúlt hétvégén, miután a Körmend vendégeként vereséget szenvedett Nikola Lazics csapata, így 5–3-as győzelem-vereség mutatóval várja a folytatást.

Azt a folytatást, amely szinte csak olyan mérkőzéseket hoz, amelyeken az eddig nyújtott teljesítmény alapján bőven lehet keresnivalója Bognár Kristóféknak. A csütörtöki, NKA Pécs elleni mérkőzést követően a Kaposvár és a Paks vendége lesz a Szedeák, majd a Sopront fogadja – három olyan ellenfél következik, amely jelenleg negatív mérleggel áll, és a tabella alsó harmadában áll.

Kezdésképp azonban jön az egyetemi rangadó, hiszen két egyetemi csapat találkozik egymással az újszegedi sportcsarnokban. Az újonc pécsiek idegenben nyeretlenek, és eddig három győzelmet szereztek a bajnokságban, legutóbb a Budapesti Honvédot győzték le hazai pályán. A pécsiek nemrég új légióst jelentettek be Nemanja Nikolics személyében, aki 17 ponttal és 7 gólpasszal mutatkozott be a Honvéd elleni legutóbbi mérkőzésen. Ezzel a Pécs keretében már négy légiós szerepel, így a teljes A csoport mezőnyében a Honvéd mellett a Szedeák a másik csapat, amely három külföldi kosarassal játszik.

Taktikailag is érdekes mérkőzés lehet, hiszen a Pécs az első két fordulót követően csak egyszer kapott nyolcvan pont fölött, amikor az Alba Fehérvár tudott nyerni a Rátgéber Akadémián. Az SZTE-Szedeák viszont győzelmei alkalmával egy mérkőzést leszámítva mindig nyolcvan pont fölé jutott, sőt, a Szolnoknak, a Kecskemétnek és a Zalaegerszegnek is kilencven pont fölött szórt. Az biztos, hogy a pécsiek legyőzéséhez a körmendinél jobb dobószázalékra lesz szüksége majd a Szedeáknak, illetve egy olyan gyorsabb ritmusra, amely a korábbi meccseken is erőssége volt a szegedieknek.

A meccs azért is fontos lehet, mert közeledünk a bajnokság feléhez, 13 forduló után pedig az első nyolc helyen álló csapat kvalifikálja magát a magyar kupa negyeddöntőjébe.

A csütörtöki mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. Az egyetemi rangadóra a Szedeák kedveskedik a diákok számára is, akik ingyen tekinthetik meg a találkozót.