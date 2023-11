A MÁV Előre Foxconn otthonában nem várt könnyű meccs a Vidux-Szegedi RSE-re, hiszen a székesfehérváriak eddigi összes meccsüket három szettben nyerték meg. A szegedi klub első légiósa, Tomas Dileo ezúttal már ellenfélként szerepelt ezen a meccsen.

Az első szett sima fehérvári sikert hozott, a másodikban azonban már megnehezítette ellenfele dolgát az SZRSE. A harmadikban még közelebb állt ahhoz a Tisza-parti gárda, hogy a szezonban első csapatként szettet raboljon a MÁV Előrétől, 23–23 után azonban a hazaiak nagy csatában a harmadik játszmát is behúzta.

Berkes Zoltán: – A fő cél az volt, hogy a mi kulcsjátékosaink közül is többen pihenni tudjanak, és olyanok is játéklehetőséghez jussanak, akik az utóbbi időben kevesebbet szerepeltek. Ez maximálisan összejött, hiszen mindenki, aki pályára lépett nagyon motiváltan és koncentráltan játszott. Persze a játékunk nem volt tökéletes, de egy teljesen felforgatott csapatot küldtem a pályára, és a látottakkal így is nagyon elégedett lehetek, hiszen 2 szettben is komolyan megszorítottuk őket. Örülök, hogy ellenfelei tudtunk lenni egy felforgatott Székesfehérvárnak is, akik a bajnokság egyik legfőbb esélyesei, és talán egy picit mi is hozzájárultunk a felkészülésükhöz a fontos svájci túrájuk előtt.

MÁV Előre Foxconn – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (25-17, 25-21, 27-25)

Férfi röplabda Extraliga, alapszakasz, 9. forduló, Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 82 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Kiss.

MÁV Előre Foxconn: Koci, Tomanóczy, Pesti, Fazekas, Sebestyén, Dileo. Csere: Takács (liberó), Szentesi (liberó), Szabó V., Ambrus, Eke, Boa, Janke, Szávai. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Vidux-Szegedi RSE: Pintér, Honti, Sarnyai, Kiss G., Demcsák, Pozzobon. Csere: Polyák (liberó), Bodnár, Szepesi, Fitor. Vezetőedző: Berkes Zoltán.