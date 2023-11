Fordulatos, igencsak kemény meccset játszott a listavezető SZVSE a Kiskundorozsma otthonában. A Vasutasok ellen eddig egyetlen csapat, éppen a Kiskundorozsma tudott pontot szerezni, és az alapszakasz visszavágóinak első fordulójában is előnybe kerültek a dorozsmaiak, hogy aztán beinduljon az SZVSE, és nagy előnyre tegyen szert. Amariutei egy beadásnál előzte meg védőjét, és fordította meg a meccset, majd Papp Ádám gurított az üresen maradt kapuba, miután egy indításra kijött Rozs kapus, de a labda tovább csorgott. A szünet után Amariutei hulló falevél-szerű fejesével, majd Albert közeli lövésével már néggyel vezettek a vendégek, ám a csereként beszállt Kalapács két gyors gólja után visszajött a meccsbe a Kiskundorozsma, de szorosabbá már nem tudta tenni azt – a 11. győzelmét húzta be zsinórban az SZVSE.

Makón a hazaiak már 3–1-re vezettek, majd öt perc alatt fordított a Tiszasziget, de a slusszpoén a hazaiaké volt, Béres találatával egy pontot otthon tartott a Makó - mégha mindkét gárdának volt is esélye a győzelemre még 4–4 után is. A Tiszasziget az alapszakasz első részében összesen kapott négy gólt, most egy meccsen összehozta ezt a számot.

Magabiztosan nyert a sokat hibázó Algyő ellen a Mórahalom, így a két csapat között egy pontra csökkent a különbség a tabella negyedik és ötödik helyén. Legyőzte a Bordányt az FK Szeged, így pontszámban beérte az utolsó előtti helyen álló HFC II.-t.

A vármegyei II. osztályban nem botlott az első négy helyen álló csapat, a Sándorfalva a sereghajtó Apátfalvát is legyőzte.

Vármegyei I. osztály

Kiskundorozsma–SZVSE-G-Falc Kft 3–5 (1-3)

Gólszerzők: Ottlik Máté (4., 11-esből), Kalapács (75., 80.), ill. Amariutei (16., 35., 53.), Papp Á. (40.), Albert (64.).

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–M-Perfect Home-Algyő 4–1 (3-1)

Gólszerzők: Bokányi (5., 39.), Róka (45., 11-esből), Tajthy (66.), ill. Selyem (24.).

Makó–Tiszasziget 4–4 (1-0)

Gólszerzők: Frank (25., 76.), Megyesi (78.), Béres (93.), ill. Szilágyi (58., 80.), Prozlik (83.), Tóth J. (85.).

FK 1899 Szeged-SZEOL–DB Futball Bordány 4–2 (2-1)

Gólszerzők: Magyar (11.), Fóris (27.), Giba (52., 66.), ill. Sárkány (17.), Baka (54.).

Vármegyei II. osztály

Csongrád–Algyő II. 5–0 (2-0)

Gólszerzők: Szabó-Bogár D. (3.), Lévai M. (25.), Kanász-Nagy M. (73.), Kordás B. (75., 79.).

UTC–Mártély 2–4 (2-1)

Gólszerzők: Jozi (4.), Mohammadreza (24.), ill. Kovács A. (12.), Papp E. (56.), Sági Á. (80.), Sörös H. (85.).

Kiállítva: Bokányi B. (41., UTC).

Apátfalva–Sándorfalva 0–5 (0-2)

Gólszerzők: Széll K. (28.), Varga R. (44., 49.), Godó L. (54., 69.)

Mindszent–Zsombó 4–0 (1-0)

Gólszerzők: Babcsán M. (2.), Mohácsi O. (68., 73.), Csatlós G. (77.).

Deszk–St. Mihály 2–1 (1-1)

Gólszerzők: Martinkovics M. (28.), Szabó R. (50., 11-esből), ill. Olajos Cs. (26.).

Csengele–Tömörkény 1–1 (0-0)

Gólszerzők: Versegi Zs. (49.), ill. Burka R. (53.).